В России

26 минут назад

Число россиян с ВИЧ превысило 1 млн человек

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Число россиян с ВИЧ превысило 1 млн человек

За последние полгода численность россиян с ВИЧ увеличилась на 47 тысяч человек

В России более миллиона человек инфицированы ВИЧ. 60% случаев заражения происходит через гетеросексуальные контакты, 80% больных знают о своем статусе, но менее половины получают лечение, сообщает Газета.ру.

Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов, более половины новых случаев ВИЧ в 2019 году были связаны именно с этим - такие данные приводит Роспотребнадзор.

«Наряду с распространением ВИЧ среди традиционных уязвимых для ВИЧ групп населения: наркопотребителей и мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, все чаще наблюдается заражение при половых контактах между мужчинами и женщинами (гетеросексуальных контактах). В первую половину 2019 года 58,9% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% — гомосексуальными контактами», — говорится в сообщении ведомства.

За последние полгода численность ВИЧ-положительных россиян увеличилась на 47 тысяч человек. Параллельно с ростом данного показателя растет и смертность от СПИДа. По имеющимся данным, за 2018 год от этого заболевания скончались 37 тысяч россиян, что стало рекордным показателем.

Согласно статистике, наибольшее число инфицированных мужчин находятся в возрасте 30-40 лет (до 4%), среди женщин наиболее высокий показатель в возрастной группе 30-35 лет (2-3%).
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