Снег и лед обошлись «управляшке» в 191 тысячу рублей

Они рухнули с крыши на вход в салон красоты.

Советский районный суд Липецка частично удовлетворил иск местного предпринимателя в адрес управляющей компании «Сырская». Причиной для обращения в суд стало повреждение рекламной конструкции и крыльца салона.



Как указано в материалах суда, в ночь с 16 на 17 февраля снег и лед, лежавшие на крыше жилого дома, рухнули вниз на рекламную вывеску и крыльцо салона красоты «Лакшери». Наледь повредила козырек навеса, урну, фасадную плитку. Так как входить и выходить из помещения стало опасно, салону пришлось искать новую площадь для аренды. Обязанность на очистке кровли дома от снега и наледи лежит на управляющей компании, поэтому владельцы салона предъявили иск по возмещению ущерба именно коммунальщикам. Свои убытки владелец «Лакшери» оценил более чем в 200 000 рублей.



Суд решил взыскать с «управляшки» 191 488 рубля. Это сумма сложилась из компенсации морального вреда, материального ущерба, упущенной выгоды и штрафа.

