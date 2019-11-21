Общество

55 минут назад

Снег и лед обошлись «управляшке» в 191 тысячу рублей

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#крыша #наледь #ущерб
Снег и лед обошлись «управляшке» в 191 тысячу рублей

Они рухнули с крыши на вход в салон красоты.

Советский районный суд Липецка частично удовлетворил иск местного предпринимателя в адрес управляющей компании «Сырская». Причиной для обращения в суд стало повреждение рекламной конструкции и крыльца салона.

Как указано в материалах суда, в ночь с 16 на 17 февраля снег и лед, лежавшие на крыше жилого дома, рухнули вниз на рекламную вывеску и крыльцо салона красоты «Лакшери». Наледь повредила козырек навеса, урну, фасадную плитку. Так как входить и выходить из помещения стало опасно, салону пришлось искать новую площадь для аренды. Обязанность на очистке кровли дома от снега и наледи лежит на управляющей компании, поэтому владельцы салона предъявили иск по возмещению ущерба именно коммунальщикам. Свои убытки владелец «Лакшери» оценил более чем в 200 000 рублей.

Суд решил взыскать с «управляшки» 191 488 рубля. Это сумма сложилась из компенсации морального вреда, материального ущерба, упущенной выгоды и штрафа.
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#крыша #наледь #ущерб

Комментарии (4)

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Город 48

12 минут назад
Хватит выкладывать проплаченную рекламу о цирке у Зведного, народ не ходите - там мучают животных! Не спонсируйте живодерство!!! Комменты специально там закрыли что ли?
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Почти по классику

16 минут назад
" Жизнь города N была тишайшей. Казалось, жители города только затем и рождаются, чтобы побриться, постричься, и сразу же умереть."
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Рождённый ползать

29 минут назад
В итоге заплатят жители, которые платят за содержание дома.
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Чип

46 минут назад
Вот почти год судились с управляшкой, а с квадрой вообще ничего не добьётесь, только при анархии и у военнополевого суда за трое суток , а то и раньше всё решалось.
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