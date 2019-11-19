Происшествия

сегодня, 09:11

В столкновении «Рено» и «Лады-Калины» пострадал 40-летний мужчина

4 1088
#авария #ГИБДД
В столкновении «Рено» и «Лады-Калины» пострадал 40-летний мужчина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 ноября в Данкове на улице Мира столкнулись автомобили «Шевроле» с 33-летней женщиной за рулем и «Нива» под управлением 60-летнего мужчины. В аварии пострадала 65-летняя пассажирка второго автомобиля, с травмами ее госпитализирована. 

В Чаплыгине 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» вне пешеходного перехода сбил 70-летнюю женщину. С травмой ее госпитализировали.

В Ельце на пересечении трассы «Дон» и улицы Костенко столкнулись автомобили «Рено» и «Лады-Калина». В ДТП пострадал 40-летний пассажир второго автомобиля. С травмами его доставили в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1569 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 29.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1185 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 64 нарушения правил парковки, 8 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

4 1088
#авария #ГИБДД

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

indezit

9 минут назад
архимед, а кто платит? приставы завалены этими штрафами по горло. Даже не каждый нарушитель расписывался за свои грехи.
ответить

архимед

11 минут назад
интересно получается:берем в среднем 1100 нарушений умножаем на 500р штрафа и умножаем на 365 дней получается 200750000 !!!Где деньги Зин?
ответить

Гость401

25 минут назад
Доброго времени суток >>>> http://gg.gg/fsv59
ответить

Сергей 13

сегодня, 09:39
Шо там сегодня ночью за шугань на Московской была?Хто Яндексовозов обидел?
ответить

Еще в рубрике

Двухлетний ребенок проглотил 38 магнитов
#несчастный случай #областная детская больница
15
Двухлетний ребенок проглотил 38 магнитов

сегодня, 09:04

Происшествия
Липчанка обокрала строительный магазин
#кража #магазин
12
Липчанка обокрала строительный магазин

вчера, 17:25

Происшествия
По Липецку разъезжал пьяный на «Газели»
19
По Липецку разъезжал пьяный на «Газели»

вчера, 15:47

Происшествия
Водопровод прорвало на границе со школьным участком
#водопровод #авария
9
Водопровод прорвало на границе со школьным участком

вчера, 15:38

Происшествия
Главу сельсовета оштрафовали на 130 000 рублей за справку
#выписка #земля
12
Главу сельсовета оштрафовали на 130 000 рублей за справку

вчера, 14:06

Происшествия
Жительница Усманского района сделала из ружья обрез и устроила пальбу в селе
#оружие
22
Жительница Усманского района сделала из ружья обрез и устроила пальбу в селе

вчера, 14:00

Происшествия