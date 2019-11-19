В столкновении «Рено» и «Лады-Калины» пострадал 40-летний мужчина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 ноября в Данкове на улице Мира столкнулись автомобили «Шевроле» с 33-летней женщиной за рулем и «Нива» под управлением 60-летнего мужчины. В аварии пострадала 65-летняя пассажирка второго автомобиля, с травмами ее госпитализирована.



В Чаплыгине 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» вне пешеходного перехода сбил 70-летнюю женщину. С травмой ее госпитализировали.



В Ельце на пересечении трассы «Дон» и улицы Костенко столкнулись автомобили «Рено» и «Лады-Калина». В ДТП пострадал 40-летний пассажир второго автомобиля. С травмами его доставили в больницу.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1569 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 29.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1185 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 64 нарушения правил парковки, 8 автомобилей эвакуировали.



Также было зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



