Происшествия
сегодня, 09:11
В столкновении «Рено» и «Лады-Калины» пострадал 40-летний мужчина
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 ноября в Данкове на улице Мира столкнулись автомобили «Шевроле» с 33-летней женщиной за рулем и «Нива» под управлением 60-летнего мужчины. В аварии пострадала 65-летняя пассажирка второго автомобиля, с травмами ее госпитализирована.
В Чаплыгине 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» вне пешеходного перехода сбил 70-летнюю женщину. С травмой ее госпитализировали.
В Ельце на пересечении трассы «Дон» и улицы Костенко столкнулись автомобили «Рено» и «Лады-Калина». В ДТП пострадал 40-летний пассажир второго автомобиля. С травмами его доставили в больницу.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1569 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 29.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1185 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 64 нарушения правил парковки, 8 автомобилей эвакуировали.
Также было зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Чаплыгине 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» вне пешеходного перехода сбил 70-летнюю женщину. С травмой ее госпитализировали.
В Ельце на пересечении трассы «Дон» и улицы Костенко столкнулись автомобили «Рено» и «Лады-Калина». В ДТП пострадал 40-летний пассажир второго автомобиля. С травмами его доставили в больницу.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1569 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 29.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1185 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 64 нарушения правил парковки, 8 автомобилей эвакуировали.
Также было зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
indezit
архимед
Гость401
Сергей 13