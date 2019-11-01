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33 минуты назад
Липецкая вечЁрка: робот-убийца, 5 млрд на кафе и смерть символов
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 1 ноября.
Сегодня липчане чаще всего читали и комментировали сообщение насчет перемен в аэропорту. Множество пассажиров, прилетавших в Липецк, удивлялись домашнему уюту аэровокзала. Долгие годы символом аэропорта была импровизированная оранжерея, по периметру зала ожидания стояли кадки с цветами и цитрусовыми деревцами. Теперь их нет. Еще одним живым символом аэропорта была клумба на подъезде к нему. Сейчас цветов там вы не увидите — идет демонтаж клумбы. Уже убраны все растения, с корнем из асфальта рвут бордюры.
Не меньше откликов к новости про состояние упавшей в Рембазе девочки. Состояние 15-летней школьницы, упавшей в минувшее воскресенье в пролом перекрытия недостроенного здания рембазы в Военном городке с шестого этажа на пятый, пошло на поправку. Девочке предстоит длительное лечение, но уже можно сказать, что она будет жить. А ведь в этот понедельник врачи не давали такой гарантии.
Тем временем сотрудники статистической службы подсчитали, что в кафе и ресторанах липчане оставили 5,8 миллиардов рублей. Только в сентябре жители Липецкой области потратили на кафе, столовые и рестораны на 15,1% больше, чем в августе.
В канун выхода на экраны нового «Терминатора» в Липецкой области рабочего убил робот-упаковщик. Мастер цеха железобетонных изделий ООО «ЯрСтрой», будучи ответственным за безопасность работников, дал указание оператору пульта управления контролировать линию бетоноформовочной машины. Выполняя порученное задание, оператор прошел в зону работы машины, ограждение которой вопреки требованиям безопасности отсутствовало. 33-летний мужчина оказался зажатым между формовочной площадкой и движущейся частью «робота-упаковщика», в результате получил смертельную травму.
Не меньше откликов к новости про состояние упавшей в Рембазе девочки. Состояние 15-летней школьницы, упавшей в минувшее воскресенье в пролом перекрытия недостроенного здания рембазы в Военном городке с шестого этажа на пятый, пошло на поправку. Девочке предстоит длительное лечение, но уже можно сказать, что она будет жить. А ведь в этот понедельник врачи не давали такой гарантии.
Тем временем сотрудники статистической службы подсчитали, что в кафе и ресторанах липчане оставили 5,8 миллиардов рублей. Только в сентябре жители Липецкой области потратили на кафе, столовые и рестораны на 15,1% больше, чем в августе.
В канун выхода на экраны нового «Терминатора» в Липецкой области рабочего убил робот-упаковщик. Мастер цеха железобетонных изделий ООО «ЯрСтрой», будучи ответственным за безопасность работников, дал указание оператору пульта управления контролировать линию бетоноформовочной машины. Выполняя порученное задание, оператор прошел в зону работы машины, ограждение которой вопреки требованиям безопасности отсутствовало. 33-летний мужчина оказался зажатым между формовочной площадкой и движущейся частью «робота-упаковщика», в результате получил смертельную травму.
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