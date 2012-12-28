Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре

Сегодня, 16 февраля, город залило талыми водами, полиция и чиновники проверяют клуб ICON, откуда 14 февраля госпитализировали четверых молодых липчан, и в сети назвали предположительное имя нового мэра Липецка.

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

В вашем браузере отключен JavaScript

Оттепель, которая пришла в Липецк после сильных снегопадов, сильно попортила настроение горожанам и прибавила работы коммунальщикам. Город поплыл в воскресенье. В Нижнем парке даже река Липовка вышла из берегов В селах Котовка и Круглое Лев-Толстовского района под тяжестью мокрого снега рухнули крыши двух домов Ночью в Липецке на улице Плеханова, 61 огромная глыба льда сорвалась с крыши и повредила вывеску магазина.Сегодня утром с крыши дома на улице Зегеля, 11 снежная лавина сошла прямо на автомобиль. На улице Полетаева в Заречье липчане несколько дней не могли подойти к остановке . В мэрии заверили, что направили в тот район машину, которая откачивает воду.Сегодня нас завалили фото и видео зимнего паводка . Ливневки не справляются с обилием воды от растаявшего снега....и проезд на Стаханова, 59На главном видео огромная лужа на улице Волгоградской у трамвайных остановок.В «РВК-Липецк» сегодня раскритиковали работу управляющих компаний по расчистке дворов от снега: машина энергетиков, ехавшая на устранение засора, застряла в снежной каше. И таких проблемных дворов в списке «РВК» десятки.«Горы снежные лежат на остановках и на обочинах дорог. Как снегопад прошёл, до сих пор не вывезли. Все это тает, воды по колено. Во дворах вообще кошмар. Вчера по делам через весь город проезжали, хоть бы одна снегоуборочная машина или трактор проехал. На новых районах вообще треш. У нас управленцы начнут порядок наводить или нет?», — написал«Пора уже областной власти разобраться с бестолковой организацией уборки снега в городе», — размечтался«Обязать УК вернуть деньги за неоказанные услуги по ремонту и очистке крыш по всему городу, вот это подействует», — предложила«Прокуратуре необходимо заняться проверкой, куда делась снегоуборочная техника в Липецке, в этом году действительно отвратительно убирают снег, дороги еще кое-как, а о пешеходах вообще забыли. Где деньги на уборку снега и города? Где бюджет?», — заявил«Как сегодня детей вели в детский садик на Циолковского —просто цирк. С трёх сторон не подойти было. На машине точно не проехать. Сегодня в окно смотрела, все детей на руках несли, а сами родители были выше щиколотки в воде. Сейчас, после обеда еще хуже стало. Трактора пока не было», — поделился впечатлениями«Мы с дочкой шли у аптеки № 1, впереди красно-белая лента. К нам подошла бабуля, лет 80-ти, с крыши свисала ледяная глыба. Мы ей показали наверх. И какой ужас мы испытали: сверху сорвалась наледь. Бабуля уже выходила на тротуар. Мы спасли ей жизнь и свою. Люди! Будьте осторожны, жизнь даётся один раз, не рискуйте минутой сэкономленного времени», — история от«Ночью глыба сорвалась и козырек над подъездом всмятку. При мне глыба сорвалась с крыши. Это была чистая бомба. Стоял бы кто-нибудь рядом — наповал. Будьте осторожны. Протянуты ленточки — обойдите. Не зря они там висят. Снег башка попадет+совсем мертвый будешь», — написали с«Потерпите немного, уже завтра подморозит», — предложилПразднование Дня влюбленных в клубе ICON запомнится надолго. Сначала в полицию поступило сообщение о драке , а чуть позже из ночного клуба госпитализировали четверых молодых людей: трех парней и девушку, с признаками токсического отравления. Их состояние даже взяла под контроль региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.Позже выяснилось, что один из подростков сломал позвоночник во время исполнения сальто. Он находится в реанимации.Девушка оказалась совершеннолетней. С диагнозом «алкогольное опьянение» 19-летнюю студентку колледжа перевели в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи. На нее также составили административный материал за появление в общественных местах в состоянии опьянения.16-летний школьник до сих пор находится в реанимации детской больницы с диагнозом «Токсическое действие неустановленного спирта», еще одного школьника из детского стационара забрали родители, ему полегчало.В отношении обслуживавшего вечеринку бармена ресторана «Халиф» уже составлены административные материалы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сегодня в клуб снова нагрянула проверка, которая нашла нарушения порядка учета алкогольной продукции.«А почему только бармен виноват, а охранники почему пустили несовершеннолетних в ночной клуб», — удивилась«Ощущение от прочитанного что руководство этого заведения уже «подсуетилось» что бы по максимуму минимизировать к ним претензии», — предложил«Очень жаль детей, которые сейчас в больнице. И жаль их родителей, которые толком не знают, что с этими детьми происходит. Одни сегодня на лыжном празднике с мамами и папами были, а другие без присмотра, в этом «заведении», одни. Займитесь своими детьми, пока не поздно, пожалуйста», — попросил«Раньше тоже были такие дискотеки, клубы «Перекресток», «Луноход», «детские дискотеки», но на них присутствовали представители полиции по пять человек, и вряд ли мимо них можно было пройти в состоянии наркотического опьянения. Жалко родителей, ведь дома ребенок один, а на улице — совсем другой. Видела несколько раз видео из этого клуба, там и плейлист дискотек состоит из мата, пусть дети поправляются и делают выводы!» — поделилась воспоминаниями«А куда сейчас пойти молодежи? Там с 19.00 до 21.00 часов проводилась дискотека для подростков. А безопасность обеспечить обязаны были организаторы. Вы сами разве не были молодыми? Только в советское время в городе работали несколько Домов культуры, где по выходным и праздникам устраивали танцы. Летом работали танцплощадки в парках. Но везде дежурила милиция и дружинники (ДНД). Забыли об этом?», — попытался защитить подростков«А вы не забыли, что нет сейчас ни ДНД, ни милиции? Да и полиции в таком объеме нет. Где были танцы? В Нижем парке или ДК, вдали от жилых домов и людей? А сейчас в центре, прямо на улице, толпы пьяных людей. На танцплощадку в парк, на остров, и на алкоголь и прочие вещества на входе каждого проверять», — ответилДоценту.«Ни кому из жителей нашей улицы нет покоя в ночное время от этого заведения «Халиф», я думаю, что многие в этом меня поддержат! Закрытие или существенные временные ограничения этого заведения помогли бы решить многие вопросы», — пожаловалсяНе успело, что называется кресло остыть — мэр Роман Ченцов в пятницу, 13-го заявил об отставке , как уже на следующий день в сети назвали имя будущего мэра. На этот пост сватают главу Липецкого округа Давида Тодуа . Якобы, его кандидатуру уже успели согласовать в администрации президента.Давид Тодуа по этому поводу молчит. А в региональном правительстве так прокомментировали сообщение о согласовании кандидатуры.«Назначению мэра предшествует установленная процедура. Кандидатов могут выдвигать парламентские партии, совет муниципальных образований, Общественная палата. Комиссия при правительстве рассматривает заявки и формирует перечень кандидатов, который направляется губернатору. Далее губернатор вносит в городской Совет депутатов не менее двух кандидатур — и окончательное решение остаётся за депутатами. Может ли среди кандидатов оказаться Давид Тодуа? Конечно может — как и любой другой человек, который соответствует установленным требованиям».Давиду Тодуа 41 год. Он пришел во власть из системы потребительской кооперации. В 2013 году был избран депутатом Липецкого районного Совета. В 2020 году стал главой района, а осенью 2024 года — главой округа.«Не очень кандидатура. Прежде чем назначать посмотрите что он сделал с районом. С ним город будет ужасной деревней», — с ходу заявил

«Давид, от души желаем Вам удачи, Вы большой молодец!», — написал другой Липецк.

«Нам все равно кто будет. Мы его не избираем», — третий Липчанин.

«Руководителем города должен стать грамотный управленец, у которого есть опыт и достижения в работе! А назначать по свойски и угодных это можно до бесконечности!», — возмутился уже четвертый Липчанин.

«Мэру надо навести железный порядок с УК, образованием, здравоохранением, социальными службами и прочими учреждениями, работающими для людей города. Чтобы не слали людям отписки по их обращениям. И за каждую отписку штрафные санкции. Думаю, что не у каждого получится. Пока таковым является мэр Белгорода. Очень его уважаю и виду как он переживает за город», — дал наказ горожанин, который, по всей видимости, не знает, что почти все рычаги управления городом забрала к себе область.

«Получается, лучше Гулевского и Синюца пока не не припомню команды. Хотя тогда нам не нравилось тоже», — удивился Швондер.