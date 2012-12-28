В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления

Елена Малюкова уволилась по выслуге лет.

Сегодня уволилась по собственному желанию начальник правового управления правительства области Елена Малюкова. В пресс-службе правительства области GOROD48 подтвердили уход Малюковой, сказав, что она ушла на пенсию по выслуге лет.Елена Малюкова долгое время работала в областной администрации. До назначения на должность начальника управления была заместителем начальника правового управления Галины Пивовар. После ее увольнения в 2019 году Малюкова стала начальником управления. Она — действительный государственный советник Липецкой области 2-го класса. В 2023 году удостоена почётного звания «Заслуженный юрист Липецкой области».