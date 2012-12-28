«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Общество
154
18 минут назад
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Елена Малюкова уволилась по выслуге лет.
Елена Малюкова долгое время работала в областной администрации. До назначения на должность начальника управления была заместителем начальника правового управления Галины Пивовар. После ее увольнения в 2019 году Малюкова стала начальником управления. Она — действительный государственный советник Липецкой области 2-го класса. В 2023 году удостоена почётного звания «Заслуженный юрист Липецкой области».
