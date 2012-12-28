Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
Гололед и колеи: как выглядит Липецк после резкой смены погоды
Общество
«Киа» с девушкой за рулем перевернулась под Липецком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре
Общество
Упал — очнулся — травмпункт: за сутки там оказались 138 липчан
Здоровье
«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Общество
10 машин пострадали от наледи за время непогоды в Липецке
Происшествия
Вы можете себе позволить купить огурцы?
Говорит Липецк
Утром в Липецке с линии сошел каждый 10-й автобус
Общество
Читать все
На улице Игнатьева машины застревают в коммунальной реке
Общество
Мэрия заложила еще пять миллионов рублей на ремонт Комсомольского пруда
Общество
13 машин застряли в снежном плену: их вызволяли спасатели УГПСС
Общество
В отношении отца совершившего смертельное ДТП подростка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Происшествия
С утра в травмпункт дежурной больницы обратились 20 человек
Здоровье
Липчане больше тратили на готовый общепит и меньше на продукты питания
Экономика
Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
Читать все
Происшествия
314
55 минут назад
1

Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут

Владельца карты, на которую были перечислены деньги, нашли в Челябинске.

Прокуратура Тербунского района добилась взыскания денег с ещё одного дроппера. По данным пресс-службы областной прокуратуры, жительница Тербунов покупала недвижимость через популярный сайт объявлений и перевела продавцу 292 000 рублей, а тот оказался мошенником.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в ходе расследования которого полицейские установили владельца банковского счета, на который женщина перечислила деньги — его нашли в Челябинске и черед суд взыскали сумму неосновательного обогащения.
мошенничество
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
гость
34 минуты назад
опасно покупать недвижимость через авито или циан
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить