Происшествия
55 минут назад
Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут
Владельца карты, на которую были перечислены деньги, нашли в Челябинске.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в ходе расследования которого полицейские установили владельца банковского счета, на который женщина перечислила деньги — его нашли в Челябинске и черед суд взыскали сумму неосновательного обогащения.
