Покупательницу недвижимости обманул продавец с сайта объявлений: деньги женщине вернут

Владельца карты, на которую были перечислены деньги, нашли в Челябинске.

Прокуратура Тербунского района добилась взыскания денег с ещё одного дроппера. По данным пресс-службы областной прокуратуры, жительница Тербунов покупала недвижимость через популярный сайт объявлений и перевела продавцу 292 000 рублей, а тот оказался мошенником.Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в ходе расследования которого полицейские установили владельца банковского счета, на который женщина перечислила деньги — его нашли в Челябинске и черед суд взыскали сумму неосновательного обогащения.