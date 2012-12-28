«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Липчане больше тратили на готовый общепит и меньше на продукты питания
Оборот общественного питания в Липецкой области в 2025 году вырос на 8,1%, сообщает Липецкстат.
Траты на непродовольственные товары были выше — их доля составила 53,4% в общем обороте, или 244,2 миллиарда рублей. За год расходы выросли на 9,3%. Продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, напротив, сократились в 2025 году на 4% и составили 213,5 миллиарда рублей. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,5% от оборота розничной торговли.
Оборот общественного питания в 2025 году составил почти 17,7 миллиарда рублей, или 108,1% (в сопоставимых ценах) к уровню прошлого года.
