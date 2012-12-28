«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
сегодня, 17:32
Ранее присяжные посчитали, что подсудимые заслуживают снисхождения.
Напомним, в конце января этого года присяжные вынесли обвинительный вердикт: они сочли доказанным, что подсудимые стреляли в полицейских из травматического оружия с целью воспрепятствования выполнению ими своего служебного долга, но при этом не желали наступления последствий в виде их смерти.
Также присяжные посчитали, что подсудимые заслуживают снисхождения. 24 февраля Антон Татанкулов и Александр Внуков выступят с последним словом, затем будет оглашен приговор.
Напомним, по данным следствия, Антон Татанкулов и Александр Внуков вечером 9 декабря приехали к дому №5 на улице Бехтеева, чтобы оказать поддержку некоему Белозёрову, к съёмной квартире которого по делу о совершённой 8 декабря драке и групповом грабеже приехали полицейские. При себе обвиняемые имели незарегистрированные травматические пистолеты с патронами калибра 18 на 45Т и 18,5 на 55 Т. Когда полицейские вышли из подъезда, где Белозёров им так и не открыл дверь, они увидели компанию и предположили, что она может быть причастной к совершённому накануне преступлению. А потом началась стрельба. Один травматический пистолет в дальнейшем был найден недалеко от места преступления. А вот пистолет, из которого, предположительно, стрелял Антон Татанкулов, так и не нашли.
Здоровью одного из полицейских был причинен тяжкий вред. От выстрелов он уклонялся как мог, но получил тяжёлую челюстно-лицевую травму, в том числе рану спинки и осколочный перелом носа, повреждение носовой перегородки и контузию глаза.
