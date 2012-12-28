«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
18 декабря «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях в двух районах Липецка — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, № 3а по улице Монтажников, № 17 в переулке Рудном, №№ 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», №№ 5, 241, 266 в садоводчестве «Центролит», №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1». В этот период также обесточат районы Цемзавода и Центролит, садоводчества «Горняк-1», «Спутник», «Горняк».
