На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

18 декабря «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях в двух районах Липецка — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах № 178 по улице Зои Космодемьянской, №№ 1а. 2, 2а, 2б, 4, 4б по улице Ибаррури, №№ 22а, 23а, 23б по улице Вермишева, в частном секторе улиц Зои Космодемьянской, Боровой.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.17 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 5 по улице Ангарской, №№ 43, 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б по улице Юношеской, № 3а по улице Монтажников, № 17 в переулке Рудном, №№ 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк», №№ 113, 211, 337 в садоводчестве «Спутник-2», №№ 5, 241, 266 в садоводчестве «Центролит», №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1». В этот период также обесточат районы Цемзавода и Центролит, садоводчества «Горняк-1», «Спутник», «Горняк».