Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП
Происшествия
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
В Липецке случился зимний паводок
Общество
Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали
Происшествия
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Происшествия
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
Происшествия
Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Общество
ФКР отказался от дорогостоящего утепления стен домов
Общество
Вот так Масленица: заместитель начальника липецкой колонии присвоил девять тонн муки
Происшествия
Одаренным студентам в Липецкой области могут в разы повысить стипендию
Общество
Вы можете себе позволить купить огурцы?
Говорит Липецк
Любовь зла: липчанка приревновала и обматерила сожителя и тот её сильно избил
Происшествия
Депутату Анатолию Емельянову запрещено находится на Соборной
Общество
В книжном шкафу нашли марихуану
Происшествия
В краснинской нарколаборатории произвели почти центнер мефедрона
Происшествия
В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
Общество
Общество
1386
сегодня, 13:17
13

«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники

В профильном министерстве сообщили, что дело в поломке машины.

Житель области заметил на дороге Усмань-Липецк снегоуборочную машину, которая за 22 километра пути так и не опустила на дорогу отвал.

«На протяжении 22 километров машина все время двигалась с включенными проблесковыми огнями, на при этом ни разу (!) не был опущен отвал для очистки снега. Сразу отвечу на возражение. Если машина возвращалась на базу, или ехала на другой участок для выполнения работ, почему на всем протяжении были включены проблесковые огни, которые включают при выполнении работ?», — рассказал липчанин, который, по его словам, этой зимой не раз видел на отрезке Фащевка — Липецк снегоуборочные машины с поднятыми отвалами.

В министерства транспорта и дорожного хозяйства области нам сообщили, что в гидравлической системе замеченной липчанином машины случилась неисправность, и водитель двигался на базу, включив аварийную сигнализацию. Для очистки трассы Липецк-Усмань была направлена другая техника.
2
1
2
1
11

Комментарии (13)

Сначала новые
Лиза
4 минуты назад
Позавчера во дворе вдоль дома 24/2 по ул. 8 Марта тоже трактор проехал, думала, он дорогу чистит, но он тоже проехал с поднятым ковшом.
Очевидец
20 минут назад
После снегопада ехал от ГИБДД до пл. Победы. Впереди шла колонна тракторов примерно 10 штук. Отвалы и щетки были опущены только у нескольких первых. Остальные просто ехали по прочищенному. Половину тракторов можно было бы поставить на другие улицы. Но нет. Современные методы работы сложно понять.
гость
40 минут назад
Никто ж не проверяет на дороге его, сломан или нет. Проверки на дорогах нужны, под камеру.
гость
43 минуты назад
они давно так передвигаются
Так это норма!
49 минут назад
В Липецке это норма, оплата не за уборку снега, а за километраж по gps.
Это обычное дело
50 минут назад
Постоянно наблюдаем и на трассе, и в городе. Не удивляет. Это же Липецк.
Гость
50 минут назад
Сколько там единиц техники убирает город по бумагам? Меньше 100, а сколько из этих 'слез" реально работает? Остальные "катаются" по уважительной причине, просто ТАК по городу)))
ГОСТЬ53
51 минуту назад
Такую же картину видели : трактор приехал во двор дома и почему то проехался с ковшом и уехал. А мы остались в ледяной снежной каше....
гость
сегодня, 13:34
Людям следить теперь за тракторами предлагаете, что бы доказать как ох...как они работают? Это подрядчики или кто?
Есть
сегодня, 13:33
Хорошая русская пословица"Хоть в лоб,хоть по лбу" Таких машин полон город.По 19 микрорайону мчат с поднятым ковшом....
