«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники

В профильном министерстве сообщили, что дело в поломке машины.



Житель области заметил на дороге Усмань-Липецк снегоуборочную машину, которая за 22 километра пути так и не опустила на дорогу отвал.«На протяжении 22 километров машина все время двигалась с включенными проблесковыми огнями, на при этом ни разу (!) не был опущен отвал для очистки снега. Сразу отвечу на возражение. Если машина возвращалась на базу, или ехала на другой участок для выполнения работ, почему на всем протяжении были включены проблесковые огни, которые включают при выполнении работ?», — рассказал липчанин, который, по его словам, этой зимой не раз видел на отрезке Фащевка — Липецк снегоуборочные машины с поднятыми отвалами.В министерства транспорта и дорожного хозяйства области нам сообщили, что в гидравлической системе замеченной липчанином машины случилась неисправность, и водитель двигался на базу, включив аварийную сигнализацию. Для очистки трассы Липецк-Усмань была направлена другая техника.