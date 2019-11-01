Общество

сегодня, 10:24

Липецкий аэропорт избавился от своих живых символов

29 1423
#аэропорт #парковка
1
Липецкий аэропорт избавился от своих живых символов

У здания сносят клумбу, внутри вокзала убрали кадки с растениями.

Множество пассажиров, прилетавших в Липецк, удивлялись домашнему уюту аэровокзала. Долгие годы символом аэропорта была импровизированная оранжерея, по периметру зала ожидания стояли кадки с цветами и цитрусовыми деревцами. Теперь их нет. Новое руководство решило избавиться от растений. Путешественников сейчас встречает унылый серо-синий зал.

2019-10-31 12-16-40.JPG

2019-10-31 12-17-05.JPG


Еще одним живым символом аэропорта была клумба на подъезде к нему. Сейчас цветов там вы не увидите — идет демонтаж клумбы. Уже убраны все растения, с корнем из асфальта рвут бордюры. В управлении дорог и транспорта Липецкой области точного ответа о том, зачем уничтожать клумбу дать не смогли. По данным инсайдера GOROD48, на месте клумбы будет парковка. По образцу более крупных коллег, липецкий аэропорт введет таксы на стоянку. По нашим данным первые полчаса за парковку можно не платить, потом такса составит 140 рублей в час.

Зачем рушить клумбу для парковочных мест, если вокруг полно асфальта? Перед шлагбаумом давно оборудована платная парковка, справа от заезда на привокзальную площадь — огромная свободная площадка. Этот вопрос пока остается открытым и не находит логичного объяснения.

2019-10-31 12-18-05_1572514563653.JPG

2019-10-31 12-15-52.JPG

Да и будет ли пользоваться новая парковка спросом? Пассажиропоток аэропорта «Липецк» в январе-июне 2019 года составил 42 110 человек, что на 12,3% больше аналогичного периода 2018 года. Липецкий аэропорт принял и отправил в небо 600 самолетов. То есть на каждом рейсе было в среднем по 70 пассажиров. Сложно представить, что каждый из них хочет запарковать свою машину на время путешествия у аэровокзала.Тем более по такой таксе.
29 1423
#аэропорт #парковка
1

Комментарии (29)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Печалька

3 минуты назад
И это, похоже, единственное, в чем проявил себя полицай-авиатор.
ответить

Милая Оксана

6 минут назад
А что вы хотите от человека носившего всю жизнь фуражку не по размеру
ответить

психолог

7 минут назад
на благое мозгов не хватило - фуражка дает о себе знать - снял, а отпечаток остался
ответить

Зоркий

7 минут назад
Ну Слава богу, поставили наконец нужного человека во главе аэропорта, а то как-то слишком по-человечески было раньше, как будто не воровали. Вот теперь всё ясно кто и зачем работает и где находится аэропорт
ответить

Назначение

8 минут назад
Этого мента-на должность директор аэропорт. Очень похоже на песню аннки -а ты не лётчик)))
ответить

электромеханик

9 минут назад
Скоро поставят клетки как в отделах полиции.
ответить

Бывший БОМЖ

13 минут назад
Товарищи бывший генерал! Заберите пожалуста своих приезжих друзей мильционеров к себе на аеродром, а то они седят трясутся..Как бы не случилось чего
ответить

митяй

19 минут назад
все цитрусовые он отправил на свою виллу там нужней.Создают умный город
ответить

Филарет

19 минут назад
Уважаемый губернатор! Отправьте это чудо обратно в Волгоград от греха подальше, пока он ещё что нибудь не наворочал...Погастил немного и хорош..Неужели самого на родину не тянет...
ответить

Я

20 минут назад
А цветы то ему как помешали????Так уютно было внутри аэропорта,даже когда рейс задерживали приятно было от атмосферы на аэровокзале....Вопрос попрежнему один-ЗАЧЕМ?????
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В кафе и ресторанах липчане оставили 5,8 миллиардов рублей
#статистика #траты #кафе
2
В кафе и ресторанах липчане оставили 5,8 миллиардов рублей

11 минут назад

Общество
Капремонт фасадов домов на ул. Гагарина сделают в два этапа
#фкр
Капремонт фасадов домов на ул. Гагарина сделают в два этапа

сегодня, 10:30

Общество
Поборы с родителей на охрану школ и детсадов Липецка могут сократить
#дети #безопасность
13
Поборы с родителей на охрану школ и детсадов Липецка могут сократить

сегодня, 10:29

Общество
Столкнувшиеся машины вынесло на газон
#дтп
6
Столкнувшиеся машины вынесло на газон

сегодня, 10:00

Общество
Липецкая область лучше всех в Черноземье рассчитывается с долгами
#долговая нагрузка #рейтинг
4
Липецкая область лучше всех в Черноземье рассчитывается с долгами

сегодня, 09:29

Общество
На нескольких улицах Липецка сегодня отключат свет
#отключение света
1
На нескольких улицах Липецка сегодня отключат свет

сегодня, 08:40

Общество