Общество
сегодня, 10:24
Липецкий аэропорт избавился от своих живых символов
У здания сносят клумбу, внутри вокзала убрали кадки с растениями.
Множество пассажиров, прилетавших в Липецк, удивлялись домашнему уюту аэровокзала. Долгие годы символом аэропорта была импровизированная оранжерея, по периметру зала ожидания стояли кадки с цветами и цитрусовыми деревцами. Теперь их нет. Новое руководство решило избавиться от растений. Путешественников сейчас встречает унылый серо-синий зал.
Еще одним живым символом аэропорта была клумба на подъезде к нему. Сейчас цветов там вы не увидите — идет демонтаж клумбы. Уже убраны все растения, с корнем из асфальта рвут бордюры. В управлении дорог и транспорта Липецкой области точного ответа о том, зачем уничтожать клумбу дать не смогли. По данным инсайдера GOROD48, на месте клумбы будет парковка. По образцу более крупных коллег, липецкий аэропорт введет таксы на стоянку. По нашим данным первые полчаса за парковку можно не платить, потом такса составит 140 рублей в час.
Зачем рушить клумбу для парковочных мест, если вокруг полно асфальта? Перед шлагбаумом давно оборудована платная парковка, справа от заезда на привокзальную площадь — огромная свободная площадка. Этот вопрос пока остается открытым и не находит логичного объяснения.
Да и будет ли пользоваться новая парковка спросом? Пассажиропоток аэропорта «Липецк» в январе-июне 2019 года составил 42 110 человек, что на 12,3% больше аналогичного периода 2018 года. Липецкий аэропорт принял и отправил в небо 600 самолетов. То есть на каждом рейсе было в среднем по 70 пассажиров. Сложно представить, что каждый из них хочет запарковать свою машину на время путешествия у аэровокзала.Тем более по такой таксе.
Еще одним живым символом аэропорта была клумба на подъезде к нему. Сейчас цветов там вы не увидите — идет демонтаж клумбы. Уже убраны все растения, с корнем из асфальта рвут бордюры. В управлении дорог и транспорта Липецкой области точного ответа о том, зачем уничтожать клумбу дать не смогли. По данным инсайдера GOROD48, на месте клумбы будет парковка. По образцу более крупных коллег, липецкий аэропорт введет таксы на стоянку. По нашим данным первые полчаса за парковку можно не платить, потом такса составит 140 рублей в час.
Зачем рушить клумбу для парковочных мест, если вокруг полно асфальта? Перед шлагбаумом давно оборудована платная парковка, справа от заезда на привокзальную площадь — огромная свободная площадка. Этот вопрос пока остается открытым и не находит логичного объяснения.
Да и будет ли пользоваться новая парковка спросом? Пассажиропоток аэропорта «Липецк» в январе-июне 2019 года составил 42 110 человек, что на 12,3% больше аналогичного периода 2018 года. Липецкий аэропорт принял и отправил в небо 600 самолетов. То есть на каждом рейсе было в среднем по 70 пассажиров. Сложно представить, что каждый из них хочет запарковать свою машину на время путешествия у аэровокзала.Тем более по такой таксе.
Печалька
Милая Оксана
психолог
Зоркий
Назначение
электромеханик
Бывший БОМЖ
митяй
Филарет
Я