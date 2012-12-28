«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
В выплате за ранение мужчине изначально отказали: он прописан в Москве, а заключил контракт и последние пять лет живёт в Липецке.
Как сообщает пресс-служба региональной судебной системы, мужчина был прописан в Москве и подтверждающих проживание в Липецкой области документов у него не было. А Центр социальной защиты населения выплачивает единовременные социальные выплаты за тяжелое ранение только жителям нашего региона.
Суд опросил сожительницу истца, его знакомых и соседей — так удалось установить, что последние пять лет мужчина постоянно живёт в Липецкой области.
Удовлетворяя иск, суд также отметил, что участник СВО лишен права получить такую меру соцподдержки в Москве, поскольку контракт о прохождении военной службы он заключал в Липецке.