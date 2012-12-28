Уходящий циклон откроет дверь морозам

В Липецкой области резко похолодает.



17 и 18 февраля Липецкая область окажется в тылу уходящего на северо-восток циклона, значительно похолодает, осадки прекратятся. 19 февраля новый циклон с юга принесет осадки, в том числе сильные, усилится ветер, температура воздуха снова повысится.Среднесуточные температуры составят: 17 и 18 февраля — 11-13 градусов мороза, что на 5-7 градусов ниже нормы, 19 февраля — 5-6 градусов мороза, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от -13 до -18, днем — от -8 до -13.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -14 до -16 градусов, днем — от -9 до -11 градусов.День 17 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году — 34 градусов мороза.