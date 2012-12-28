Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
«Киа» с девушкой за рулем перевернулась под Липецком
23-летняя девушка получила травмы.
«23-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена», — сообщает Госавтоинспекция.
Также вчера на дорогах области зарегистрировано 58 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
