«Киа» с девушкой за рулем перевернулась под Липецком

23-летняя девушка получила травмы.



Вечером 16 февраля в Грязинском районе на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» съехал с дороги и перевернулся на крышу автомобиль «Киа».«23-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена», — сообщает Госавтоинспекция.Также вчера на дорогах области зарегистрировано 58 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.