Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Происшествия
«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП
Происшествия
В Липецке случился зимний паводок
Общество
Снежная лавина сошла на машину и тротуар в центре Липецка
Происшествия
Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали
Происшествия
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
Спасатели вскрыли сарай и обнаружили тело 50-летнего мужчины
Происшествия
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Происшествия
На окраине Липецка автобусы превратились в паромы
Общество
Читать все
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Происшествия
Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
Происшествия
Уходящий циклон откроет дверь морозам
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Киа» с девушкой за рулем перевернулась под Липецком
Происшествия
У 52-летнего мужчины нашли 200 граммов марихуаны
Происшествия
За неделю коронавирус выявили у 49 человек
Здоровье
Читать все
Происшествия
1092
41 минуту назад
3

«Киа» с девушкой за рулем перевернулась под Липецком

23-летняя девушка получила травмы.

Вечером 16 февраля в Грязинском районе на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» съехал с дороги и перевернулся на крышу автомобиль «Киа».

«23-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена», — сообщает Госавтоинспекция.

Также вчера на дорогах области зарегистрировано 58 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших. 

Авария
ДТП
0
3
0
3
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не удивительно
24 минуты назад
С такими погодными условиями... Вчера плыли, сегодня катимся. Слава Богу жива осталась.
Ответить
Водитель
29 минут назад
Я после вчерашнего потопа не смог воспользоваться своим автомобилем сегодня , так как он вмерз колёсами. На кого подавать заявление за не откаченуюводу? И ведь это теперь до тепла.
Ответить
ГОЛОЛЕД
30 минут назад
Девушке бы пешком на ледоступах перемещаться в 23 г. ! А не на Киа форсажи выделывать !
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить