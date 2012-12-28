«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
На улице Игнатьева машины застревают в коммунальной реке
По словам местных жителей, вода начала течь еще в ноябре.
О потопе на Игнатьева GOROD48 уже рассказывал 4 февраля. Тогда выяснилось, что вода из утечки топит не только улицу, но частную медицинскую клинику. В «РВК-Липецк» обещали направить на улицу бригаду для поиска утечки. Однако река течет до сих пор.
Сегодня нам сообщили, что устранение утечки поставлено в план ремонтных работ компании.
