В Липецкой области погиб водитель автомобиля врезавшегося в столб

25 октября в Ельце около половины первого дня на улице Я. Фабрициуса произошло столкновение автомобиля «Черри» с 45-летней женщиной за рулем и 16-летнего мотоциклиста. Подросток получил травму и был госпитализирован. Предварительной причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.



В тот же день в Усманском районе в селе Березняговка в половине пятого вечера на улице Ворошилова произошло столкновение ВАЗ-2106 с 29-летним водителем за рулем и «Фордом» под управлением 52-летнего мужчины. От удара «шестерка» съехала в кювет. В автоаварии пострадала 52-летняя пассажирка ВАЗа. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена. Предварительной причиной аварии так же стало нарушение очередности проезда.



26 октября в поселке Лев-Толстой около девяти часов утра на улице Льва Толстого 62-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в световую опору. От полученных травм мужчина скончался на месте.



Тогда же в Ельце в половине шестого вечера на трассе «Дон» 22-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик «Вольво». Пассажирка легковой иномарки, 29-летняя женщина, с травмами была доставлена в больницу.



27 октября в Ельце на улице К.Маркса около четырех часов дня произошло столкновение «Опеля» под управлением 40-летнего водителя и «Форда» с 29-летней женщиной за рулем. В результате ДТП травмы получил 5-летний пассажир второй иномарки. Мальчик получил травму, и после оказания помощи был отпущен. Возможно, последствия могли быть более серьезными, если бы ребенок не находился в детском автокресле, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

