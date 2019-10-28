Происшествия

сегодня, 10:24

В Липецкой области погиб водитель автомобиля врезавшегося в столб

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#дтп
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В Липецкой области погиб водитель автомобиля врезавшегося в столб
25 октября в Ельце около половины первого дня на улице Я. Фабрициуса произошло столкновение автомобиля «Черри» с 45-летней женщиной за рулем и 16-летнего мотоциклиста. Подросток получил травму и был госпитализирован. Предварительной причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

В тот же день в Усманском районе в селе Березняговка в половине пятого вечера на улице Ворошилова произошло столкновение ВАЗ-2106 с 29-летним водителем за рулем и «Фордом» под управлением 52-летнего мужчины. От удара «шестерка» съехала в кювет. В автоаварии пострадала 52-летняя пассажирка ВАЗа. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена. Предварительной причиной аварии так же стало нарушение очередности проезда.

26 октября в поселке Лев-Толстой около девяти часов утра на улице Льва Толстого 62-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в световую опору. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Тогда же в Ельце в половине шестого вечера на трассе «Дон» 22-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик «Вольво». Пассажирка легковой иномарки, 29-летняя женщина, с травмами была доставлена в больницу.

27 октября в Ельце на улице К.Маркса около четырех часов дня произошло столкновение «Опеля» под управлением 40-летнего водителя и «Форда» с 29-летней женщиной за рулем. В результате ДТП травмы получил 5-летний пассажир второй иномарки. Мальчик получил травму, и после оказания помощи был отпущен. Возможно, последствия могли быть более серьезными, если бы ребенок не находился в детском автокресле, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
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#дтп
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Комментарии (1)

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Где

3 минуты назад
Тот бабуин,который постоянно пишет про "фольгу" и "говномарки", как-то так?Ей,клоун,ты где?На дереве что ли завис?Что ты на это проухаешь,человекоподобный?Дед на твоем любимом ТАЗике убился напрочь!Жигулятина с рельсой впереди не спасла.Ну давай-приступай ухать,развивай речевой аппарат.Может и тебя эволюция в итоге затронет,ср...ать хоть сидя научишься,а то все на бегу или с дерева.И заметь-это аж целая ТАЗ-2107,это не 2109.На давай,тупиковая ветвь эволюции,начинай!Админ,я буду выходить с разных IP и заразмножаешься удалять этот комент!Будь умнее-оставь.А вот удалять нужно было как раз ПРИМАТА,которому ты регулярно даешь добро на чушь.Начнем?Блочь этот IP :)
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