Общество

11 минут назад

На теплотрассе в Сырском Руднике устраняют повреждения

26
#Теплоснабжение
На теплотрассе в Сырском Руднике устраняют повреждения

Сварочные работы на магистральной теплотрассе диаметром 500 мм сегодня проходят в районе Сырского Рудника.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, на небольшое отверстие в трубе слесари поставили стальную накладку. Чтобы провести на первый взгляд несложную работу, пришлось снизить давление, которое создает горячая вода. Для этого в посёлке отключили отопление. После завершения работ теплоснабжение будет полностью восстановлено. Также будет восстановлена теплоизоляционная обшивка. В ЛГЭК отмечают, что тепло в дома местных жителей по этой трубе подается уже почти полвека.
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26
#Теплоснабжение

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