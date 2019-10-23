На теплотрассе в Сырском Руднике устраняют повреждения

Сварочные работы на магистральной теплотрассе диаметром 500 мм сегодня проходят в районе Сырского Рудника.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, на небольшое отверстие в трубе слесари поставили стальную накладку. Чтобы провести на первый взгляд несложную работу, пришлось снизить давление, которое создает горячая вода. Для этого в посёлке отключили отопление. После завершения работ теплоснабжение будет полностью восстановлено. Также будет восстановлена теплоизоляционная обшивка. В ЛГЭК отмечают, что тепло в дома местных жителей по этой трубе подается уже почти полвека.