Общество
52 минуты назад
Кривец против!
Жители нескольких деревень и большого села недовольны приближением к их домам птицефабрики.
Кривец протестный
Наверно мало где публичные слушания проходят так жарко, как в Кривецком сельсовете. И причиной этому становятся разного рода инициативы, которые могут угрожать экологическому благополучию местных жителей. В свое время они встали грудью против организации в границах сельсовета производства из пластика. Сейчас жители нескольких деревень и села Кривец озабочены приближением к их домам объектов фабрики по производству мяса индейки.
Об одном из столкновений интересов населения и ООО «Кривец-Птица» GOROD48 уже сообщал. В мае этого года прошло общественное обсуждение проекта площадки компостирования отходов за деревнями Верещагино и Леденевка. Жители деревень не верили в благие намерения ООО «Кривец-Птица», так как неоднократно фиксировали слив жидких отходов птицефабрики в лесополосы и на поля, минуя специальные площадки.
- Отходы фабрики вывозят сторонние организации и что они с ними делают потом нам не известно, - объяснил тогда представитель фабрики. – Мы же хотим построить свою площадку и полностью контролировать процесс утилизации отходов.
Через два месяца после слушаний, которые проект не приняли, местные жители вновь заметили ассенизаторскую машину, сливавшую помет.
Затем, селяне нашли трубу, из которой, по их мнению, делались незаконные сливы с территории предприятия. Позже эту трубу закопали.
Не устраивает жителей Кривецкого сельсовета и то, что зарегистрировано ООО «Кривец-Птица» в Преображенском сельсовете. Ведь налоги идут птицефабрики достаются самому благоустроенному селу России, а негативные последствия деятельности «Кривец-Птицы» вынуждены терпеть они.
Горячие споры в холодном зале
15 октября в ДК Кривецкого сельсовета прошли очередные публичные слушания - по изменению генерального плана сельского поселения и изменению правил землепользования и застройки. Проходной вопрос заранее вызвал протест, так как жители сельсовета уверены – изменения принимают только лишь для расширения производства ООО «Кривец-Птица», следствием чего станет ухудшение условий проживания.
- По проекту, который мы собрались сегодня обсудить, новая площадка птицефабрики разместится в трехстах метрах от дома нашей семьи, - рассказала перед входом в ДК местная жительница Татьяна Монаенкова. – С противоположной стороны (через дорогу, ведущую в Мичуринск – прим. GOROD48)у нас уже есть угроза в виде первой очереди индюшатника. Запахи стоят такие, что удушают жителей села Кривец, деревень Верещаягино, Кувязиво, Ярка, нашей Леденевки. Мы бы были не против строительства, если бы оно было на самом деле экологически чистым.
Первым на слушаниях выступил представитель саранской проектной организации ООО «Градостроительство», которое выиграло торги на проектные работы. На вопрос жителей, какие конкретно изменения внесены в генеральный план, проектировщик заметил, что их много, и с ними можно было ознакомиться в течение месяца – документ находился в сельсовете. Но такой ответ собравшихся не устроил.
- Сообщения о предстоящих слушаниях были наклеены на досках объявлений, а также размещены в интернете, но почти никто не пришел познакомиться с документами, - вмешался в спор глава Кривецкого сельсовета Александр Гревцев.
- Какой интернет, - сразу возмутились пенсионеры, которые составляли большинство собравшихся в зале.
- Ну, к каждому я не могу подойти, - парировал нападки односельчан Александр Гревцев.
В спор вмешался депутат Совета депутатов сельского поселений Кривецкий сельсовет Петр Бочарников.
- В этом плане нет детального анализа по Кривецкому поселению, - отметил Петр Бочарников. – Средние заработки даются по Добровскому району, причины смертности – по России. ООО «Кривец-Птица» вообще отсутствует в документах, хотя это самое крупное предприятие сельсовета. В первом томе плана население сельсовета 1075 человек, а во втором – 1382 человека. Несостыковок много. Не учитывается низкий уровень медицинского обслуживания, воздействие на экологию от этого «курятника» - этого там нет. Зато основными загрязнителями называются котельные и кладбища. Хотя кладбище у нас одно. Я вижу, что весь этот генплан направлен лишь на одно – дальнейшее развитие ООО «Кривец-Птица». Нас уже один раз обманули. Поэтому предлагаю создать инициативную группу из 10 человек, которые опросят все население. В сельсовете живет около 870 избирателей. Они должны сказать, хотят ли они расширения предприятия.
С критикой проекта также выступила адвокат Валентина Тихонова. Ее речь растянулась на сорок с лишним минут. Она также отметила ряд несоответствий. Упомянула, что в плане появляется пункт по железной дороге, которой в селе никогда не было и еще рад деталей, которые по ее мнению косвенно, а может и прямо, показывают намерение властей обеспечить инфраструктурой рост производства. Все свои замечания она оформила на бумаге и передала главе сельсовета.
Не понимали выступавшие и зачем вообще принимать этот план?
- Во-первых, необходимо привести в соответствие зонирование земель, - начал объяснять глава Кривецкого сельсовета Александр Гревцев. – Например, часть одного дома стоит на землях сельхозназначений из-за кадастровой ошибки. И это не единственный случай.
Но на этом объяснения был оборваны отрицательными выкриками. Ссылаясь на то, что в неотапливаемом зале ДК все уже замерзли, чиновник завершил слушания. Жители решили поддержать предложение своего депутата по поводу создания инициативной группы, а изменения в генплан села и правила вовсе отклонить.
Судебные тяжбы
После завершения слушаний Александр Гревцев от каких либо комментариев по поводу необходимости изменения генплана отказался и быстрым шагом удалился в другое помещение ДК. В то же время свои предположения о грядущем ухудшении экологической обстановки высказали местные жители.
По словам селян, после публичных слушаний 6 мая на публичной кадастровой карте они увидели контуры нового земельного участка между деревней Андреевка, она же Верещагино, и Леденевкой. Это сразу натолкнуло их на мысль, что там появится новый объект птицефабрики.
После проведенного расследования они выяснили, что с подачи ООО «Кривец-птица», появились четыре пайщика, которые в одностороннем порядке решили выделить свои земельные паи и объединить их в один участок. При этом согласия у других пайщиков они не спрашивали. Процедура межевания была запущена через объявление в газете, в котором заказчиком кадастровых работ названо ООО «Кривец-птица». Другие пайщики решили, что эти действия незаконны, поэтому обратились в суд.
В августе судья Наталья Лопатина начала рассматривать это исковое заявление. Но через несколько заседаний она заявила самоотвод, и за дело взялась судья Светлана Королева. В связи с этим рассмотрение иска начинается сначала.
Примечательно, что после запуска судебного разбирательства контур земельного участка пропадает с публичной кадастровой карты.
P.S. Информация о том, что ООО «Кривец-Птица» планирует расширить производство, появилась не на пустом месте. Об этом было заявлено на публичных слушаниях в Больше-Хомутецком сельсовете. Как и в Кривце агропромышленники получили жесткий отпор от местных жителей, которые не захотели видеть индюшатник рядом со своими домами.
Наверно мало где публичные слушания проходят так жарко, как в Кривецком сельсовете. И причиной этому становятся разного рода инициативы, которые могут угрожать экологическому благополучию местных жителей. В свое время они встали грудью против организации в границах сельсовета производства из пластика. Сейчас жители нескольких деревень и села Кривец озабочены приближением к их домам объектов фабрики по производству мяса индейки.
Об одном из столкновений интересов населения и ООО «Кривец-Птица» GOROD48 уже сообщал. В мае этого года прошло общественное обсуждение проекта площадки компостирования отходов за деревнями Верещагино и Леденевка. Жители деревень не верили в благие намерения ООО «Кривец-Птица», так как неоднократно фиксировали слив жидких отходов птицефабрики в лесополосы и на поля, минуя специальные площадки.
- Отходы фабрики вывозят сторонние организации и что они с ними делают потом нам не известно, - объяснил тогда представитель фабрики. – Мы же хотим построить свою площадку и полностью контролировать процесс утилизации отходов.
Через два месяца после слушаний, которые проект не приняли, местные жители вновь заметили ассенизаторскую машину, сливавшую помет.
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Затем, селяне нашли трубу, из которой, по их мнению, делались незаконные сливы с территории предприятия. Позже эту трубу закопали.
Не устраивает жителей Кривецкого сельсовета и то, что зарегистрировано ООО «Кривец-Птица» в Преображенском сельсовете. Ведь налоги идут птицефабрики достаются самому благоустроенному селу России, а негативные последствия деятельности «Кривец-Птицы» вынуждены терпеть они.
Горячие споры в холодном зале
15 октября в ДК Кривецкого сельсовета прошли очередные публичные слушания - по изменению генерального плана сельского поселения и изменению правил землепользования и застройки. Проходной вопрос заранее вызвал протест, так как жители сельсовета уверены – изменения принимают только лишь для расширения производства ООО «Кривец-Птица», следствием чего станет ухудшение условий проживания.
- По проекту, который мы собрались сегодня обсудить, новая площадка птицефабрики разместится в трехстах метрах от дома нашей семьи, - рассказала перед входом в ДК местная жительница Татьяна Монаенкова. – С противоположной стороны (через дорогу, ведущую в Мичуринск – прим. GOROD48)у нас уже есть угроза в виде первой очереди индюшатника. Запахи стоят такие, что удушают жителей села Кривец, деревень Верещаягино, Кувязиво, Ярка, нашей Леденевки. Мы бы были не против строительства, если бы оно было на самом деле экологически чистым.
Первым на слушаниях выступил представитель саранской проектной организации ООО «Градостроительство», которое выиграло торги на проектные работы. На вопрос жителей, какие конкретно изменения внесены в генеральный план, проектировщик заметил, что их много, и с ними можно было ознакомиться в течение месяца – документ находился в сельсовете. Но такой ответ собравшихся не устроил.
- Сообщения о предстоящих слушаниях были наклеены на досках объявлений, а также размещены в интернете, но почти никто не пришел познакомиться с документами, - вмешался в спор глава Кривецкого сельсовета Александр Гревцев.
- Какой интернет, - сразу возмутились пенсионеры, которые составляли большинство собравшихся в зале.
- Ну, к каждому я не могу подойти, - парировал нападки односельчан Александр Гревцев.
В спор вмешался депутат Совета депутатов сельского поселений Кривецкий сельсовет Петр Бочарников.
- В этом плане нет детального анализа по Кривецкому поселению, - отметил Петр Бочарников. – Средние заработки даются по Добровскому району, причины смертности – по России. ООО «Кривец-Птица» вообще отсутствует в документах, хотя это самое крупное предприятие сельсовета. В первом томе плана население сельсовета 1075 человек, а во втором – 1382 человека. Несостыковок много. Не учитывается низкий уровень медицинского обслуживания, воздействие на экологию от этого «курятника» - этого там нет. Зато основными загрязнителями называются котельные и кладбища. Хотя кладбище у нас одно. Я вижу, что весь этот генплан направлен лишь на одно – дальнейшее развитие ООО «Кривец-Птица». Нас уже один раз обманули. Поэтому предлагаю создать инициативную группу из 10 человек, которые опросят все население. В сельсовете живет около 870 избирателей. Они должны сказать, хотят ли они расширения предприятия.
С критикой проекта также выступила адвокат Валентина Тихонова. Ее речь растянулась на сорок с лишним минут. Она также отметила ряд несоответствий. Упомянула, что в плане появляется пункт по железной дороге, которой в селе никогда не было и еще рад деталей, которые по ее мнению косвенно, а может и прямо, показывают намерение властей обеспечить инфраструктурой рост производства. Все свои замечания она оформила на бумаге и передала главе сельсовета.
Не понимали выступавшие и зачем вообще принимать этот план?
- Во-первых, необходимо привести в соответствие зонирование земель, - начал объяснять глава Кривецкого сельсовета Александр Гревцев. – Например, часть одного дома стоит на землях сельхозназначений из-за кадастровой ошибки. И это не единственный случай.
Но на этом объяснения был оборваны отрицательными выкриками. Ссылаясь на то, что в неотапливаемом зале ДК все уже замерзли, чиновник завершил слушания. Жители решили поддержать предложение своего депутата по поводу создания инициативной группы, а изменения в генплан села и правила вовсе отклонить.
Судебные тяжбы
После завершения слушаний Александр Гревцев от каких либо комментариев по поводу необходимости изменения генплана отказался и быстрым шагом удалился в другое помещение ДК. В то же время свои предположения о грядущем ухудшении экологической обстановки высказали местные жители.
По словам селян, после публичных слушаний 6 мая на публичной кадастровой карте они увидели контуры нового земельного участка между деревней Андреевка, она же Верещагино, и Леденевкой. Это сразу натолкнуло их на мысль, что там появится новый объект птицефабрики.
После проведенного расследования они выяснили, что с подачи ООО «Кривец-птица», появились четыре пайщика, которые в одностороннем порядке решили выделить свои земельные паи и объединить их в один участок. При этом согласия у других пайщиков они не спрашивали. Процедура межевания была запущена через объявление в газете, в котором заказчиком кадастровых работ названо ООО «Кривец-птица». Другие пайщики решили, что эти действия незаконны, поэтому обратились в суд.
В августе судья Наталья Лопатина начала рассматривать это исковое заявление. Но через несколько заседаний она заявила самоотвод, и за дело взялась судья Светлана Королева. В связи с этим рассмотрение иска начинается сначала.
Примечательно, что после запуска судебного разбирательства контур земельного участка пропадает с публичной кадастровой карты.
P.S. Информация о том, что ООО «Кривец-Птица» планирует расширить производство, появилась не на пустом месте. Об этом было заявлено на публичных слушаниях в Больше-Хомутецком сельсовете. Как и в Кривце агропромышленники получили жесткий отпор от местных жителей, которые не захотели видеть индюшатник рядом со своими домами.
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Ы
Вася ещё тот.