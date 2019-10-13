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47 минут назад

«Застывшее время»: вымирающая деревня Ратманово

2 240
#застывшее время
«Застывшее время»: вымирающая деревня Ратманово
Деревня Ратманово Сотниковского сельсовета Краснинского района расположена на живописном берегу реки Семенек. Когда-то, жизнь в деревне била ключом: ее население насчитывало больше 300 человек. Но к сожалению, после развала СССР в деревнях начали закрываться колхозы и исчезать рабочие места. Эта участь не обошла стороной и Ратманово - отсюда уехали 99% жителей, и только летом в деревне появляются дачники. Дорога в деревню грунтовая, проехать в дождь сложно. Но трое последних жителей Ратманово говорят, что о них власть заботится. Как же им живется можно увидеть в новом выпуске «Застывшего времени».
 
Координаты: 53°0'28"N 38°44'15"E.
2 240
#застывшее время

Комментарии (2)

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Динки

27 минут назад
"Застывшее время": вымирающий Липецк -- самое лучшее зрелище из зрелищ!
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Таксист

37 минут назад
Почаще бы такие марафоны проводили! Мы хорошо сегодня наварились на липчанах
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