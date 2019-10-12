«Носятся по тротуарам и думают, что все в порядке» (ФОТО)

Новая подборка ездоков и парковщиков в самых неожиданных местах.

С автохамами в Липецке наконец-то начали бороться на официальном уровне после заявления губернатора Игоря Артамонова. Но до победы еще далеко – в этом убеждает прогулка по любой улице Липецка и наша рубрика, кудапоступают потоки писем и сообщений от читателей GOROD48, которых достала эта проблема.

Вверху фото с Интернациональной, 36. Автовладелец, видимо считает, что пешеходы должны летать по воздуху. Налицо нарушение не только этических норм, но и ПДД – езда по тротуару, за что положен штраф. Снято 11 октября в районе 14 часов.





Еще один красавец – «нарисовался» на тротуаре недалеко от мэрии Липецка так, что не сотрешь. Только если эвакуатором. Сфотографировано 3 сентября в 13:45.





Автор снимка утверждает. что он сделан на Желябова, 3. Авто с «блатными» номерами закон не писан? Увы, автор не указал время и место совершения нарушения, так что штраф тут вряд ли будет выписан.





Зегеля, 23 возле кафе в центре города 7 октября в 13:47.





Классика жанра – заехал чуть ли не в подъезд, а была бы возможность двинул бы прямо к лифту. Про таких иногда пишут, что они не сильно мешают т.к. возможность выхода их подъезда имеется. Но приглядитесь внимательнее – авто перегородило единственный пандус. А что если в доме живет инвалид или мамочке нужно скатить вниз коляску?





Удобно пристроился, не правда ли? Улица Октябрьская, 1, снято 1 октября в 8:30.

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