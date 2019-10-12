Общество

9 минут назад

«Носятся по тротуарам и думают, что все в порядке» (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
«Носятся по тротуарам и думают, что все в порядке» (ФОТО)

Новая подборка ездоков и парковщиков в самых неожиданных местах.

С автохамами в Липецке наконец-то начали бороться на официальном уровне после заявления губернатора Игоря Артамонова. Но до победы еще далеко – в этом убеждает прогулка по любой улице Липецка и наша рубрика, кудапоступают потоки писем и сообщений от читателей GOROD48, которых достала эта проблема.

Вверху фото с Интернациональной, 36. Автовладелец, видимо считает, что пешеходы должны летать по воздуху. Налицо нарушение не только этических норм, но и ПДД – езда по тротуару, за что положен штраф. Снято 11 октября в районе 14 часов.

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Еще один красавец – «нарисовался» на тротуаре недалеко от мэрии Липецка так, что не сотрешь. Только если эвакуатором. Сфотографировано 3 сентября в 13:45.

Желябока, 3.jpg

Автор снимка утверждает. что он сделан на Желябова, 3. Авто с «блатными» номерами закон не писан? Увы, автор не указал время и место совершения нарушения, так что штраф тут вряд ли будет выписан.

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Зегеля, 23 возле кафе в центре города 7 октября в 13:47.

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Классика жанра – заехал чуть ли не в подъезд, а была бы возможность двинул бы прямо к лифту. Про таких иногда пишут, что они не сильно мешают т.к. возможность выхода их подъезда имеется. Но приглядитесь внимательнее – авто перегородило единственный пандус. А что если в доме живет инвалид или мамочке нужно скатить вниз коляску?

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Удобно пристроился, не правда ли? Улица Октябрьская, 1, снято 1 октября в 8:30.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (1)

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Перри Мейсон

2 минуты назад
"Авто с «блатными» номерами закон не писан? Увы, автор не указал время и место совершения нарушения, так что штраф тут вряд ли будет выписан." Совпадение? Не думаю...(с)))))
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