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Игорь Артамонов объявил войну автохамам
Проблему с парковкой на тротуарах и газонах в Липецкой области собираются решать двумя методами: с помощью создания цивилизованных стояночных мест на стихийных парковках и увеличения штрафов для автохамов.
- К нам постоянно приходят жалобы от липчан на автохамов, которые паркуются на тротуарах, бордюрах и газонах, проездах. В ответе на мое обращение руководство ГИБДД признало, что проблема касается не только автоинспекции, так как парковка на газонах — в зоне компетенции экологов. Поэтому нам нужно выработать комплексное решение. Кроме того, я прошу вас, - обратился Артамонов к Панасовичу, - регулярно публиковать в прессе данные о том, сколько машин эвакуировано за неправильную парковку. Людей очень волнует, почему хамы разного рода позволяют себе ездить нагло и парковаться в неположенных местах, почему у нас это допускается.
Губернатор не стал слушать скучные сухие цифры отчетности по борьбе с парковкой на газонах (хотя все вызванные на совещание принесли пухлые папки), а сразу перешел к делу. По мнению Игоря Артамонова существующие механизмы борьбы с автохамством и парковкой в неположенных местах не эффективны, их надо менять. Но с умом.
- Надо разграничивать автохамство и то, когда люди паркуются на газоне не от хорошей жизни. Бывает и такое, что машину физически негде поставить — рядом нет ни плоскостной платной парковки, ни многоуровневой. Тогда придется легализовать эти стоянки на газонах под окнами. Но привести их в нормальный вид, отсыпать. Или за счет города, или за счет собственников жилья. Кроме того, надо создавать муниципальные парковки, а также доводить до липчан сведения о том, где они могут оставить свой транспорт, - эти слова губернатор адресовал мэру Липецка Евгении Уваркиной.
Легализация стихийных стоянок и создание новых парковочных мест — это одна часть борьбы с автохамством. Вторая — выявление и наказание нарушителей правил парковки. И здесь все оказалось сложнее. До недавнего времени право составлять протоколы на автовладельцев имели сотрудники управлений округами и департаментов Липецка. Но в 2018 году прокуратура области опротестовала это право через суд - оказалось, что мэрия дублирует полномочия автоинспекции. В суде муниципальных служащих лишили полномочий выписывать административные штрафы и запрашивать данные на нарушителей.
- А мы оспаривали это решение суда? На каком уровне? - на эти вопросы Игорю Артамонову никто из участников совещания внятно ответить не смог.
Проблему несовершенства регионального законодательства, а в частности — Кодекса об административных нарушениях Липецкой области, подтвердил Андрей Панасович. Он пояснил, что административный кодекс региона не дает автоинспекции права предоставлять участникам рейда по нарушениям правил парковки данные на автовладельцев без возбуждения административного производства. А его на неустановленное лицо проверяющие возбудить и не могут. И получается замкнутый круг: ни у кого нет полномочий, но зато под носом нарушение правил. Андрей Панасович предложил разрешить правовую коллизию дедовским методом — проводить совместные рейды. Например, рано утром или поздно вечером общественники, чиновники и экологи приходят во двор жилого дома и ждут участкового и автоинспекторов. После выяснения личности владельца неправильно припаркованного автомобиля — делают поквартирный обход и вручают квитанции нарушителям. Такой подход к делу Игорю Артамонову явно не пришелся по душе. Губернатор предложил взять за образец московскую практику, где с нарушителями не расшаркиваются: проехала машина патруля, зафиксировала на фото нарушение — жди штраф. Так работать с нарушителями позволяет московское законодательство, а у нас пока все по-старинке
- Если я в Москве где-то неправильно припарковался — меня оштрафуют. Надо менять законодательство. Почему мы не приводим его к тому виду, чтобы механизмы работали эффективно? - задал вопрос губернатор. - Не надо собирать делегаций во дворах, пропишите в местном КоАП адекватный эффективный механизм.
Внесением изменений в КоАП Липецкой области сейчас занимается управление экологии. В соответствии с этими изменениями за нарушение правил парковки будет отвечать собственник автомобиля, кроме того штрафы за парковку в неположенных местах увеличат в разы. Возможно будет подобрано и правовое обоснование и для схемы с поступлением жалоб от свидетелей нарушения (фото или видеозапись) и возбуждения по ним административных дел на автовладельцев.
- В Москве неправильно припарковался — штраф. В чем проблема у нас? Возьмите полностью московское законодательство, перепишите его и внесите на утверждение в областной Совет, - предложил Игорь Артамонов. - Есть опробированный закон в Москве. Зачем что-то придумывать? Надо просто сканировать и штрафовать. Увеличивать штрафы. Чтобы каждый автомобилист начинал думать перед тем, как бросить машину.
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