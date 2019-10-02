Автохам – и здесь, и там (ФОТО)

Бороться с горе-парковщиками в Липецке начали, но работы еще непочатый край.

Уже полгода выходит наша рубрика, в которой мы совместно с читателями GOROD48 объявили войну автохамам.

За это время встречались автовладельцы, которые попадали в наш объектив не один раз. А есть и такие, которых уличают в хамской парковке по несколько раз за считанные дни. Посмотрите на верхнее фото, оно сделано 28 сентября на улице Катукова, 19.





А этот тот же самый автомобиль 30 сентября, но уже на Теперика, 1. Видимо, других мест парковки, кроме газонов он не признает.





Верх хамства на Зегеля, 11. К сожалению автор фото не указал даты и времени снимка – за езду по тротуару владельца авто точно оштрафовали бы.





Стаханова, 13. Фото сделано 27 сентября в 13.00. Из-за таких парковщиков и от газона почти ничего не осталось и бордюрный камень опять требуется перекладывать.





Еще один символ автохамства – парковка на пешеходных переходах. Пусть закрыт не весь путь для пешеходов, но помехи автомобиль создает.





И это нарушение правил дорожного движения, статьи 12.19 КоАП, за которое предусмотрен штраф. Снято на улице Фрунзе сегодня в районе 12.00.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.