Общество

46 минут назад

Автохам – и здесь, и там (ФОТО)

30 658
#Автохамы #машины #парковки
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Автохам – и здесь, и там (ФОТО)

Бороться с горе-парковщиками в Липецке начали, но работы еще непочатый край.

Уже полгода выходит наша рубрика, в которой мы совместно с читателями GOROD48 объявили войну автохамам.

За это время встречались автовладельцы, которые попадали в наш объектив не один раз. А есть и такие, которых уличают в хамской парковке по несколько раз за считанные дни. Посмотрите на верхнее фото, оно сделано 28 сентября на улице Катукова, 19.

Теперика, 1.jpg

А этот тот же самый автомобиль 30 сентября, но уже на Теперика, 1. Видимо, других мест парковки, кроме газонов он не признает.

Зегеля, 11.jpg

Верх хамства на Зегеля, 11. К сожалению автор фото не указал даты и времени снимка – за езду по тротуару владельца авто точно оштрафовали бы.

Зегеля, 11.jpg

Стаханова, 13. Фото сделано 27 сентября в 13.00. Из-за таких парковщиков и от газона почти ничего не осталось и бордюрный камень опять требуется перекладывать.

SmWjOyyPpT8.jpg

Еще один символ автохамства – парковка на пешеходных переходах. Пусть закрыт не весь путь для пешеходов, но помехи автомобиль создает.

thdT3ls6VWk.jpg

И это нарушение правил дорожного движения, статьи 12.19 КоАП, за которое предусмотрен штраф. Снято на улице Фрунзе сегодня в районе 12.00.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

30 658
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (30)

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гость

1 минуту назад
гость, и я согласен полностью с тем , что Вы , полностью согласны !
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гость

1 минуту назад
Алекс, полностью с Вами согласен !
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гость

1 минуту назад
а где ДЕПУТАТЫ ? ГДЕ ВСЕ ? Газоны топчут ? ;-)
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Алекс

2 минуты назад
Автолюбитель, предлагаю написать в администрацию с таким предложением, пусть пополняют казну пешеходы!!!
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гость

3 минуты назад
гость, полностью с Вами согласен !
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гость

3 минуты назад
а про газоны уже было ?
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гость

3 минуты назад
Автолюбитель, так в чём же дело коллега ? У нас ХРЕНОВА ТУЧА гос. органов , губеры , мэры , депутаты всех мастей ! ВСЕХ НА ПЕШЕХОДОВ !
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Перри Мейсон

4 минуты назад
"Из-за таких парковщиков и от газона почти ничего не осталось " Из-за каких парковщиков?
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Саня

4 минуты назад
Реалист, ты дурак или прикидывается???
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Автолюбитель

6 минут назад
Липчанин, Если бы Вас пешеходов за переход в неположенных местах начали штрафовать как положено по закону, то с учётом количества Ваших нарушений прибыли получили бы больше,чем от штрафов за парковку.
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