сегодня, 15:07
Черви в школьном супе: месть или дикость?
В редакцию GOROD48 прислали снимок червивого супа. Автор фотографии утверждает, что такими «деликатесами» кормили кадетов в столовой школы №43.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления науки и образования Липецкой области, питание в кадетскую школу привозит кейтеринговая организация «Столичная кулинарная компания». Это новое имя знакомой липчанам «Фьюжн Менеджемент», уточнили в ведомстве. В управлении жалоб на питание учеников школы пока не поступало.
- Сигналов о червивом супе к нам не поступало. Кроме того, в школьной столовой есть внутренний контроль качества, который проверяет питание, блюда для детей также имеет право контролировать специальная группа из родительского комитета. От нее претензий нет, - уточнили в управлении образования. - В любом случае, мы проведем внутреннее разбирательство.
Впрочем, в управлении образования не исключают того, что фотография червивого супа может быть преднамеренной ложью. Возможно, что кто-то из родителей поссорился с администрацией школы, или кто-то из школьников получил плохую отметку, и подставным фото решили отомстить. Управление образование уже встречалось с фейками. Например, фото червивого риса из задонской школы в соцсетях распространяли под видом снимка, сделанного в кадетской школе. Но истина быстро вскрылась.
Встречаются ли в блюдах для липецких кадетов черви и иная живность, выяснят прокуратура Советского района и региональное управление Роспотребнадзора. Кстати, санитарные врачи в сентябре проверяли школу №43 — изучали пищеблок, проверяли качество питания — и особых нареканий работа столовой не вызвала.
Гость
гость
гость
НЕ ПАТРИОТ
Я расценивпю это как
Неучи млять
Нонка
**
короче
Антошка с ложкой