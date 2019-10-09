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сегодня, 15:07

Черви в школьном супе: месть или дикость?

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#питание #школа
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Черви в школьном супе: месть или дикость?

В редакцию GOROD48 прислали снимок червивого супа. Автор фотографии утверждает, что такими «деликатесами» кормили кадетов в столовой школы №43.

Меньше месяца прошло с недавнего скандала со школьным питанием в Задонске. Там в тарелке с рисом оказался червяк. Была инициирована проверка, рис сняли с реализации, а руководству школы №1 внесли представление. Теперь аналогичный скандал угрожает кадетской школе №43 в Липецке: фотографию тарелки супа с червяком прислали в редакцию GOROD48. Все надзорные ведомства — прокуратура, Роспотребнадзор и управление образования — готовы провести в кадетской школе внеплановые проверки.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления науки и образования Липецкой области, питание в кадетскую школу привозит кейтеринговая организация «Столичная кулинарная компания». Это новое имя знакомой липчанам «Фьюжн Менеджемент», уточнили в ведомстве. В управлении жалоб на питание учеников школы пока не поступало.

- Сигналов о червивом супе к нам не поступало. Кроме того, в школьной столовой есть внутренний контроль качества, который проверяет питание, блюда для детей также имеет право контролировать специальная группа из родительского комитета. От нее претензий нет, - уточнили в управлении образования. - В любом случае, мы проведем внутреннее разбирательство.

Впрочем, в управлении образования не исключают того, что фотография червивого супа может быть преднамеренной ложью. Возможно, что кто-то из родителей поссорился с администрацией школы, или кто-то из школьников получил плохую отметку, и подставным фото решили отомстить. Управление образование уже встречалось с фейками. Например, фото червивого риса из задонской школы в соцсетях распространяли под видом снимка, сделанного в кадетской школе. Но истина быстро вскрылась.

Встречаются ли в блюдах для липецких кадетов черви и иная живность, выяснят прокуратура Советского района и региональное управление Роспотребнадзора. Кстати, санитарные врачи в сентябре проверяли школу №43 — изучали пищеблок, проверяли качество питания — и особых нареканий работа столовой не вызвала.
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#питание #школа
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Комментарии (15)

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Гость

5 минут назад
В фастфудах гораздо больше дерьма, чем этот "натуральный белок"! Выбросил его и Всё! Чипсы, сухарики и всю остальную хрень родители покупают за милую душу. А тут из червячка слона раздули.
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гость

7 минут назад
короче, к буржуям из т.н. кейтеринговых компаний , у этого вопросов нет , и когда его в в "гражданской позиции" )))))) , также вопросов нет ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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гость

11 минут назад
короче, в "гражданской позиции" ! ))))))))))))))))))))))))))))
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НЕ ПАТРИОТ

12 минут назад
злодей, Просто... Кто-то до этого места уже доел)))
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Я расценивпю это как

14 минут назад
Уничтожение детей
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Неучи млять

18 минут назад
Это не червь,а опарыш,усекли двоешники?
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Нонка

23 минуты назад
Это что получается -Буратины всех червей поели?
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**

24 минуты назад
походу курили в кустах, потом пришли суп есть и с башки в суп червяк упал -вот и все! но кормят в школе все равно не вкусно!
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короче

33 минуты назад
Перри Мейсон, с каких годов ты стал гомосятиной заниматься?
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Антошка с ложкой

38 минут назад
Что это за бред: кейтеринговая организация «Столичная кулинарная компания» - это новое имя знакомой липчанам «Фьюжн Менеджемент»? Это разные организации, аффилированность (по истории) есть, но не более того. Хорошие специалисты в управлении науки и образования Липецкой области работают! Смотрите СПАРК!!!
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