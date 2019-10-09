Общество

58 минут назад

Работа сомнительного приложения для оплаты проезда в транспорте была пресечена

4 519
#транспорт #мобильное приложение
2
Работа сомнительного приложения для оплаты проезда в транспорте была пресечена

Чиновники как никогда оперативно сработали.

Накануне GOROD48 сообщал о том, что городской департамент транспорта инициировал внутреннее расследование по факту появления сомнительного приложения для оплаты проезда в автобусах №359. Выездная проверка показала, что фактически такая система оплаты в транспорте не работает. Как удалось выяснить GOROD48, работу приложения оперативно свернули сотрудники областного управления дорог и транспорта.

- Подозрения и недоумение возникло, когда по социальным сетям начали распространять рекламу приложения «Транспорт». Мы сразу поняли, что система работает нелегально и вышли на разработчиков, - рассказали GOROD48 в управлении дорог и транспорта. - Они и не успели начать работать в Липецке.

Специалисты управления выяснили, что авторами приложения «Транспорт», которое уже работает в Альметьевске и Иваново, являются студенты из Казани. Выясняя обстоятельства, чиновники установили, что молодежь «полезла в воду не зная броду». Разработчики вышли на частного перевозчика, обслуживающего маршрут №359, и попросили разместить в салонах QR-коды для их приложения. Здесь произошла путаница. Дело в том, что в прошлом месяце в муниципальном транспорте Липецка началось тестирования мобильного приложения для оплаты проезда «Lite Pass». И оно тоже работает через сканирование кода. Ничего не подозревающие водители, пустили студентов и разрешили им повесить QR-коды. Но провисели они недолго.

- Мы сразу потребовали убрать изображения из транспорта. Реально никто не успел оплатить через приложение студентов проезд.  Об этом нам сообщили водители. Так что о мошенничестве здесь речи не идет: никто не получил убытков, - рассказали в управлении транспорта. - Провели беседу с перевозчиком и разработчиками приложения «Транспорт». Разработчики пояснили, что обещанные пассажирам скидки на проезд (проезд за 19 рублей и каждая четвертая поездка бесплатно - прим.GOROD48) они были готовы финансировать из собственного кармана. Но возник вопрос, как деньги доходили бы до перевозчика. Молодые программисты полезли туда, куда не стоило, и чуть не наворотили дел.

Кроме того, казанские студенты едва не подставили перевозчика. Ведь за такие проделки — взимание платы альтернативным способом — предусмотрено наказание вплоть до отзыва лицензии на работу в системе перевозок. В настоящее время в Липецке можно оплачивать проезд только при помощи приложения "Lite PASS" в автобусах МУП "Липецкпассажиртранс", все остальные приложения нелегальны.
4 519
#транспорт #мобильное приложение
2

Комментарии (4)

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Северный Рудник.

2 минуты назад
Когда и кто успокоит компанию Л-БУС, стоимость муниципального транспорта по карте 19 руб. Обна и та же дорога, но Л-БУС 105 маршрут за 16 километров взимает 45 рублей, потому что компания принадлежит крупному чиновнику. Поэтому такой беспредел. Сменился МЭР, сменился Зам МЭРА по транспорту, сменился начальник отдела цен. Только беспредел остался. Абсурд - стоимость такси 405 маршрут равна стоимости автобуса 105 маршрут. Муниципальных рейсов всего 7 в день. В Воронеж проще доехать, там 8 рейсов в день, чем на Северный Рудник.
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Твари

17 минут назад
конкурентов зачистили. Себестоимость проезда рублей 10. Остальное делится между барыгами. Даёшь в Липецке систему оплаты «Транспорт»!
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Имя

27 минут назад
Да не пустит туда никто конкурентов. Это же золотое дно - быть посредником между гражданами и бюджетом. Только для избранных
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Дед Макар

40 минут назад
а я оплачиваю проезд только своим "HUAWEI" (Х.У.А.В.Е.Е.М.). Очень удобно и никаких сбоев
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