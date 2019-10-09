Общество
58 минут назад
Работа сомнительного приложения для оплаты проезда в транспорте была пресечена
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Чиновники как никогда оперативно сработали.
Накануне GOROD48 сообщал о том, что городской департамент транспорта инициировал внутреннее расследование по факту появления сомнительного приложения для оплаты проезда в автобусах №359. Выездная проверка показала, что фактически такая система оплаты в транспорте не работает. Как удалось выяснить GOROD48, работу приложения оперативно свернули сотрудники областного управления дорог и транспорта.
- Подозрения и недоумение возникло, когда по социальным сетям начали распространять рекламу приложения «Транспорт». Мы сразу поняли, что система работает нелегально и вышли на разработчиков, - рассказали GOROD48 в управлении дорог и транспорта. - Они и не успели начать работать в Липецке.
Специалисты управления выяснили, что авторами приложения «Транспорт», которое уже работает в Альметьевске и Иваново, являются студенты из Казани. Выясняя обстоятельства, чиновники установили, что молодежь «полезла в воду не зная броду». Разработчики вышли на частного перевозчика, обслуживающего маршрут №359, и попросили разместить в салонах QR-коды для их приложения. Здесь произошла путаница. Дело в том, что в прошлом месяце в муниципальном транспорте Липецка началось тестирования мобильного приложения для оплаты проезда «Lite Pass». И оно тоже работает через сканирование кода. Ничего не подозревающие водители, пустили студентов и разрешили им повесить QR-коды. Но провисели они недолго.
- Мы сразу потребовали убрать изображения из транспорта. Реально никто не успел оплатить через приложение студентов проезд. Об этом нам сообщили водители. Так что о мошенничестве здесь речи не идет: никто не получил убытков, - рассказали в управлении транспорта. - Провели беседу с перевозчиком и разработчиками приложения «Транспорт». Разработчики пояснили, что обещанные пассажирам скидки на проезд (проезд за 19 рублей и каждая четвертая поездка бесплатно - прим.GOROD48) они были готовы финансировать из собственного кармана. Но возник вопрос, как деньги доходили бы до перевозчика. Молодые программисты полезли туда, куда не стоило, и чуть не наворотили дел.
Кроме того, казанские студенты едва не подставили перевозчика. Ведь за такие проделки — взимание платы альтернативным способом — предусмотрено наказание вплоть до отзыва лицензии на работу в системе перевозок. В настоящее время в Липецке можно оплачивать проезд только при помощи приложения "Lite PASS" в автобусах МУП "Липецкпассажиртранс", все остальные приложения нелегальны.
- Подозрения и недоумение возникло, когда по социальным сетям начали распространять рекламу приложения «Транспорт». Мы сразу поняли, что система работает нелегально и вышли на разработчиков, - рассказали GOROD48 в управлении дорог и транспорта. - Они и не успели начать работать в Липецке.
Специалисты управления выяснили, что авторами приложения «Транспорт», которое уже работает в Альметьевске и Иваново, являются студенты из Казани. Выясняя обстоятельства, чиновники установили, что молодежь «полезла в воду не зная броду». Разработчики вышли на частного перевозчика, обслуживающего маршрут №359, и попросили разместить в салонах QR-коды для их приложения. Здесь произошла путаница. Дело в том, что в прошлом месяце в муниципальном транспорте Липецка началось тестирования мобильного приложения для оплаты проезда «Lite Pass». И оно тоже работает через сканирование кода. Ничего не подозревающие водители, пустили студентов и разрешили им повесить QR-коды. Но провисели они недолго.
- Мы сразу потребовали убрать изображения из транспорта. Реально никто не успел оплатить через приложение студентов проезд. Об этом нам сообщили водители. Так что о мошенничестве здесь речи не идет: никто не получил убытков, - рассказали в управлении транспорта. - Провели беседу с перевозчиком и разработчиками приложения «Транспорт». Разработчики пояснили, что обещанные пассажирам скидки на проезд (проезд за 19 рублей и каждая четвертая поездка бесплатно - прим.GOROD48) они были готовы финансировать из собственного кармана. Но возник вопрос, как деньги доходили бы до перевозчика. Молодые программисты полезли туда, куда не стоило, и чуть не наворотили дел.
Кроме того, казанские студенты едва не подставили перевозчика. Ведь за такие проделки — взимание платы альтернативным способом — предусмотрено наказание вплоть до отзыва лицензии на работу в системе перевозок. В настоящее время в Липецке можно оплачивать проезд только при помощи приложения "Lite PASS" в автобусах МУП "Липецкпассажиртранс", все остальные приложения нелегальны.
4 519
Северный Рудник.
Твари
Имя
Дед Макар