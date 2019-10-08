Общество
38 минут назад
«Это не шутка? Бесплатно поеду я в маршрутке?!»
Мэрия Липецка не советует пользоваться сомнительным приложением для оплаты проезда.
Недавно в GOROD48 пришло сообщение с просьбой отрекламировать новое приложение для оплаты проезда в общественном транспорте Липецка. Автор обращения рассказал, что с сентября в автобуса №359 работает мобильное приложение «Transport». Главной «изюминкой» приложения автор указал то, что при оформлении внутреннего тарифа каждая четвертая поездка бесплатная. То есть, перевозчик фактически должен работать себе в убыток.
Появление нового приложения, помимо работающего в муниципальных автобусах « Lite Pass», вызвало недоумение в мэрии Липецка. Сегодня представители департамента транспорта провели выездную проверку. Для проверки информации специалисты осмотрели один из автобусов маршрута №359. В салоне не было размещено никакой информации насчет оплаты проезда приложением «Transport». Да и водитель маршрутки о таком способе расчета слышит впервые: у него всё по классике — транспортные карты и наличные.
- Выездная проверка показала, что приложение не используется для оплаты проезда. Кроме того, это приложение вызывает у нас большие сомнения. Мы будет разбираться в ситуации и запрашивать данные у перевозчика, прояснять ситуацию, исследуем факты. По итогам проверки примем меры, - сообщил GOROD48 главный консультант отдела развития транспортной отрасли департамента транспорта администрации Липецка Алексей Пикалов. - Оплатить проезд в муниципальном транспорте можно только легальным приложением - «Lite Pass», а также транспортными картами и наличными.
Тем временем в соцсетях авторы приложения «Transport» не устают заявлять о работе новинки в Липецке, и даже обещают премиум-аккаунты самым расторопным пользователям. А что нужно, чтобы стать пользователем? Скачать приложение, пройти регистрацию с указанием мобильного номера и ...связать свою банковскую карту с внутренним счетом в приложении. Конечно, пока внутреннее расследование липецких транспортников не будет завершено и к ситуации не подключатся правоохранительные органы, рано заявлять о том, что дело пахнет кибер-мошенничеством. Но липчанам стоит быть осмотрительными и не доверять данные своих счетов подозрительным приложениям. Мэрия Липецка настоятельно не рекомендует пассажирам скачивать приложение «Transport».
Появление нового приложения, помимо работающего в муниципальных автобусах « Lite Pass», вызвало недоумение в мэрии Липецка. Сегодня представители департамента транспорта провели выездную проверку. Для проверки информации специалисты осмотрели один из автобусов маршрута №359. В салоне не было размещено никакой информации насчет оплаты проезда приложением «Transport». Да и водитель маршрутки о таком способе расчета слышит впервые: у него всё по классике — транспортные карты и наличные.
- Выездная проверка показала, что приложение не используется для оплаты проезда. Кроме того, это приложение вызывает у нас большие сомнения. Мы будет разбираться в ситуации и запрашивать данные у перевозчика, прояснять ситуацию, исследуем факты. По итогам проверки примем меры, - сообщил GOROD48 главный консультант отдела развития транспортной отрасли департамента транспорта администрации Липецка Алексей Пикалов. - Оплатить проезд в муниципальном транспорте можно только легальным приложением - «Lite Pass», а также транспортными картами и наличными.
Тем временем в соцсетях авторы приложения «Transport» не устают заявлять о работе новинки в Липецке, и даже обещают премиум-аккаунты самым расторопным пользователям. А что нужно, чтобы стать пользователем? Скачать приложение, пройти регистрацию с указанием мобильного номера и ...связать свою банковскую карту с внутренним счетом в приложении. Конечно, пока внутреннее расследование липецких транспортников не будет завершено и к ситуации не подключатся правоохранительные органы, рано заявлять о том, что дело пахнет кибер-мошенничеством. Но липчанам стоит быть осмотрительными и не доверять данные своих счетов подозрительным приложениям. Мэрия Липецка настоятельно не рекомендует пассажирам скачивать приложение «Transport».
Денис
хакер 78 уровня
Премию
у него всё по классике
дед Макар
МИРОТВОРЕЦ
МИРОТВОРЕЦ
Город48