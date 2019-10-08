Общество

38 минут назад

«Это не шутка? Бесплатно поеду я в маршрутке?!»

8 1294
#транспорт #оплата проезда #мобильное приложение
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«Это не шутка? Бесплатно поеду я в маршрутке?!»

Мэрия Липецка не советует пользоваться сомнительным приложением для оплаты проезда.

Недавно в GOROD48 пришло сообщение с просьбой отрекламировать новое приложение для оплаты проезда в общественном транспорте Липецка. Автор обращения рассказал, что с сентября в автобуса №359 работает мобильное приложение «Transport». Главной «изюминкой» приложения автор указал то, что при оформлении внутреннего тарифа каждая четвертая поездка бесплатная. То есть, перевозчик фактически должен работать себе в убыток.

Появление нового приложения, помимо работающего в муниципальных автобусах « Lite Pass», вызвало недоумение в мэрии Липецка. Сегодня представители департамента транспорта провели выездную проверку. Для проверки информации специалисты осмотрели один из автобусов маршрута №359. В салоне не было размещено никакой информации насчет оплаты проезда приложением «Transport». Да и водитель маршрутки о таком способе расчета слышит впервые: у него всё по классике — транспортные карты и наличные.

- Выездная проверка показала, что приложение не используется для оплаты проезда. Кроме того, это приложение вызывает у нас большие сомнения. Мы будет разбираться в ситуации и запрашивать данные у перевозчика, прояснять ситуацию, исследуем факты. По итогам проверки примем меры, - сообщил GOROD48 главный консультант отдела развития транспортной отрасли департамента транспорта администрации Липецка Алексей Пикалов. - Оплатить проезд в муниципальном транспорте можно только легальным приложением - «Lite Pass», а также транспортными картами и наличными.

Тем временем в соцсетях авторы приложения «Transport» не устают заявлять о работе новинки в Липецке, и даже обещают премиум-аккаунты самым расторопным пользователям. А что нужно, чтобы стать пользователем? Скачать приложение, пройти регистрацию с указанием мобильного номера и ...связать свою банковскую карту с внутренним счетом в приложении. Конечно, пока внутреннее расследование липецких транспортников не будет завершено и к ситуации не подключатся правоохранительные органы, рано заявлять о том, что дело пахнет кибер-мошенничеством. Но липчанам стоит быть осмотрительными и не доверять данные своих счетов подозрительным приложениям. Мэрия Липецка настоятельно не рекомендует пассажирам скачивать приложение «Transport».
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#транспорт #оплата проезда #мобильное приложение
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Комментарии (8)

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Денис

5 минут назад
Выездная проверка показала))) куда? В интернет?)))
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хакер 78 уровня

9 минут назад
Ли паск - вообще програмка фигня...Писал по-ходу студент программист. Данные вообще не зашифрованы, данные банковской карты и владельца легко взломать ибо серверок с данными охраняет только касперский
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Премию

21 минуту назад
В Москве в автобусах установлен всего ОДИН терминал, который принимает и транспортные карты и тройку и банковские карты любого банка и на телефон никаких приложений не надо устанавливать. А в Пипецке как всегда налипили бумажку со штрих кодом и радуются, что разработали приложение ЛитР Пыспыс и бюджет освоили на разработку Литра и откат получили за внедрение . А закупить всего один темирнал для оплаты проезда или ума не хватило или жадность что на програмном обеспечении не стырить в карман. Идиртизм!
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у него всё по классике

22 минуты назад
* ..ть по телефону со своими подружками воителями маруток?
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дед Макар

27 минут назад
а я оплачиваю проезд только своим "HUAWEI" (Х.У.А.В.Е.Е.М.). Очень удобно и никаких сбоев
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МИРОТВОРЕЦ

28 минут назад
алилуя...... молодцы.....лихо
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МИРОТВОРЕЦ

32 минуты назад
Бесплатно поезду я в маршрутке?!.................................... чего бл ??????? грамотеи )( у е в ы
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Город48

32 минуты назад
исправьте поезду на ПОЕДУ
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