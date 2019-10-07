Двух подростков сбил автомобиль на пешеходном переходе в Липецке

В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4297 нарушений правил дорожного движения

4 октября в Липецке в начале десятого вечера на улице Советской 45-летний мужчина за рулем «Форда» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 16-летнего подростка. С травмами его госпитализировали.



В тот же день в Грязинском районе в селе Телелюй около пяти часов вечера на улице Первомайской произошло столкновение автомобилей «Форд» под управлением 31-летней женщины и «Рено» с 34-летним водителем за рулем. Предварительной причиной ДТП стало нарушение очередности проезда. В автоаварии пострадали водитель и 35-летний пассажир «Форда» и 37-летний пассажир второй иномарки. Всех их с травмами доставили в больницу.



Тогда же в Лебедянском районе в девять часов вечера на трассе Липецк – Данков 57-летний водитель грузовик ДАФ допустил наезд на 58-летнего мужчину, который двигался по проезжей части в попутном направлении. Пешеход получил смертельную травму.



5 октября в Липецке около семи часов вечера на улице Кривенкова»Дэу-Нексия» с 40-летним мужчиной за рулем на нерегулируемом пешеходном переходе опустил наезд на двух 15-летних подростков. Один из них после оказания помощи отпущен, вторая с травмами госпитализирована.



В тот же день в Липецке в шесть часов вечера на улице Космонавтов 45-летний водитель автомобиля «Хендай» вне пешеходного перехода допустил наезд на 41-летнего мужчину. Он получил травмы и был госпитализирован.



Тогда же в Липецке около часа дня на улице 9 Мая произошло столкновение ВАЗ-2109 с 57-летним мужчиной за рулем и автобуса «Мерседес» под управлением 50-летнего водителя. В автоаварии пострадали два пассажира «Девятки» - мужчины 68-ми и 38-ми лет. С травмами их госпитализировали.



6 октября в Добровском районе в полдень на трассе Липецк – Чаплыгин произошло столкновение автомобилей «Тойоты-Ленд Крузера» под управлением 71-летнего мужчины и КамАЗа с 44-летним водителем за рулем. От удара иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком «Скания» под управлением 31-летнего мужчины. В результате водитель и 72-летняя пассажирка «Тойоты» с травмами были доставлены в больницу.



В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4297 нарушений правил дорожного движения.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 17 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 165.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3611 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 106 нарушений правил парковки, 15 автомобилей эвакуировали.



Так же было зафиксировано 80 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

