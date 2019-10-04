Липчане одни из самых скромных в стране – для счастья им хватит зарплаты всего в 124 тысячи рублей

Мечтать, конечно, совсем не вредно.

Сервис по поиску работы провел опрос среди россиян, выяснив какой уровень среднемесячного дохода им необходим для счастья.

У липчан зарплатные ожидания оказались одними из самых низких в стране. Для счастья жителям нашего города хватит 124 тысячи рублей в месяц. Более скромные люди живут только в Кирове и Оренбурге, они мечтают зарабатывать соответственно 120 и 115 тысяч рублей.

В Лидерах прогнозируемо оказалась Москва. Жители столицы хотят трудиться за 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте аппетиты у граждан Владивостока – 205 тысяч, третье место заняли представители Ростова-на-Дону – 200 тысяч рублей.

Средняя сумма зарплатных ожиданий по стране – 160 тысяч рублей. Среднестатистический российский мужчина задумывается о зарплате в 181 тысячу рублей, женщине хватит и 138 тысячи рублей. Молодежь (до 24 лет) согласна перебиваться на 118 тысяч в месяц.

Мечты жителей России весьма далеки от реального положения дел. Согласно официальным данным, средняя номинальная зарплата по стране в сентябре 2019 года составила 46 210 рублей, в Липецкой области - 33 994,7 рублей.



Фото runaruna.ru

