Общество

сегодня, 09:30

Липчане одни из самых скромных в стране – для счастья им хватит зарплаты всего в 124 тысячи рублей

7 409
#Зарплата #доход #заработок
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Липчане одни из самых скромных в стране – для счастья им хватит зарплаты всего в 124 тысячи рублей

Мечтать, конечно, совсем не вредно.

Сервис по поиску работы провел опрос среди россиян, выяснив какой уровень среднемесячного дохода им необходим для счастья.

У липчан зарплатные ожидания оказались одними из самых низких в стране. Для счастья жителям нашего города хватит 124 тысячи рублей в месяц. Более скромные люди живут только в Кирове и Оренбурге, они мечтают зарабатывать соответственно 120 и 115 тысяч рублей.

В Лидерах прогнозируемо оказалась Москва. Жители столицы хотят трудиться за 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте аппетиты у граждан Владивостока – 205 тысяч, третье место заняли представители Ростова-на-Дону – 200 тысяч рублей.

Средняя сумма зарплатных ожиданий по стране – 160 тысяч рублей. Среднестатистический российский мужчина задумывается о зарплате в 181 тысячу рублей, женщине хватит и 138 тысячи рублей. Молодежь (до 24 лет) согласна перебиваться на 118 тысяч в месяц.

Мечты жителей России весьма далеки от реального положения дел. Согласно официальным данным, средняя номинальная зарплата по стране в сентябре 2019 года составила 46 210 рублей, в Липецкой области - 33 994,7 рублей. 

Фото runaruna.ru

7 409
#Зарплата #доход #заработок
2

Комментарии (7)

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3 минуты назад
гостья, в сша средняя зарплата знаете сколько? Потрудитесь, погуглите. И сравните наши. Станет обидно за державу.
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гостья

20 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, что они будут делать с этим количеством?) и через год все равно будет мало)
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И это

38 минут назад
При условии сохранения современного уровня цен и наличия не более одного иждивенца!!!
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----

52 минуты назад
Ожидания оправданы, если учесть, что слуги народа, госовавшие за повышение пенсионного возраста, получают по 400-450 т.р./мес.... Провели опрос, узнали, сколько денег хочет народ. Ок. Теперь запустят инфляцию и повышение цен, бензин поехал уже. Если всё будет также стабильно, что придёт время, и вы все будете получаеть более 100 т.р./мес.
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НЕ ПАТРИОТ

52 минуты назад
Скромность, безусловно, украшает))) Дорогие липчане! - Ни фига вы не будете получать такого бабла)))
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Пенсионер

сегодня, 09:58
124000 соответствуют 124 рублям при СССР. Правильное желание людей получать такую зарплату . Но наше правительство и чиновники не хотят чтобы люди жили а не существовали . Ещё у нас нет производства чтобы выпускать продукцию в достаточном количестве . У людей появится деньги и всё исчезнет из магазинов ! Наши экономисты в правительстве Ослы ! Ничего не смыслящие в экономике могут только воровать.
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007

сегодня, 09:51
Приручили уже население работать что бы на еду хватало, ну а че главное что бы не было войны
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