Происшествия

29 минут назад

30-летнюю женщину муж до смерти забил табуреткой

6 949
#убийство
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30-летнюю женщину муж до смерти забил табуреткой
Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, преступление было совершено 29 сентября. Пьяный мужчина поссорился с женой и избил ее руками и ногами. Затем он ударил женщину деревянным табуретом по голове. От полученной черепно-мозговой травмы 30-летняя женщина умерла до приезда бригады «скорой медицинской помощи».

Вину в совершении преступления подозреваемый признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте преступления. На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
6 949
#убийство
2

Комментарии (6)

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Лида

4 минуты назад
Русская алкашня совсем мозги пропила
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дед солдафонов

4 минуты назад
как в армии прям
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Манагер

4 минуты назад
Видимо провинилась последней раз в своей жизни.
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Мнение

11 минут назад
что-то совсем у людей "крышу" сносит. Очень много стало агрессии в детях и взрослых, и итог - уголовщина. Голова - дело темное.
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В СССР

13 минут назад
его бы просто расстреляли и незачем для таких строить тюрьмы !
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Учитель

23 минуты назад
тридатилетнЮЮ
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