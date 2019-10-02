30-летнюю женщину муж до смерти забил табуреткой

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, преступление было совершено 29 сентября. Пьяный мужчина поссорился с женой и избил ее руками и ногами. Затем он ударил женщину деревянным табуретом по голове. От полученной черепно-мозговой травмы 30-летняя женщина умерла до приезда бригады «скорой медицинской помощи».



Вину в совершении преступления подозреваемый признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте преступления. На время предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

