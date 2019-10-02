Не прошло и 700 лет: в Ельце разграничили братскую могилу жертв татаро-монгольского нашествия

Эксперты прописали ряд правил и запретов на использование участка.

Региональное управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области утвердило границы и режим использования объекта культурного наследия федерального значения в Ельце. Эксперты прописали не только границы, но и правила использования для памятника практически 600-летней давности — братской могилы жертв татаро-монгольского нашествия в 1395 году. Он находится в пределах земельного участка под ансамблем Вознесенского собора.



Граница объекта культурного наследия утверждена по линии ограждения проезжей части Красной площади, вдоль проезжей части по улице Шевченко, вдоль жилых домов по Шевченко и Красной площади и вдоль ограждения проезжей части по улице Трудовой. Общая протяженность границ составляет чуть более 370 метров, а площадь территории достигает почти 10 000 квадратных метров.



Именно для этой территории прописали правила использования. Так, там разрешено проводить работы по сохранению культурного наследия, модернизировать инженерные сети, воссоздавать исторический облик участка и проводить благоустройство, обрезать мешающие обзору кусты и деревья, ставить элементы освещения, подчеркивающие памятник культуры. Все эти работы не должны наносить вреда братской могиле.



Вместе с этим прописан ряд запретов. Так, там запрещено что-то сносить, возводить капитальные постройки и увеличивать объем существующих строений, проводить земляные, мелиоративные и строительные работы, которые могут навредить памятнику, применять на участке сайдинг, вентилируемые фасады, пластик. Кроме того, под запрет попали установка кондиционеров и антенн, заборов, а также размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других рекламных конструкций.