сегодня, 16:42
«Если строители нарушили закон, их бы давно «хлопнули»
Чиновники Ельца второй раз за год проспали возведение гостиницы в историческом центре самого древнего города Липецкой области.
Отель, чья ориентировочной стоимость 100 миллионов рублей, возводят вопреки многочисленным ограничениям, которые имеют территории исторических поселений федерального значения.
- Нахожусь в полном недоумении, что происходит в Ельце, - заявила GOROD48 архитектор Ирина Новосельцева. - Гостиницу возводят на территории Воронежской площади, являющейся предметом охраны, начиная с 1770 года. Именно тогда архитектор Алексей Квасов разработал регулярный план Ельца. Застройка городских кварталов должна была вестись строго по плану, который создает городу неповторимый облик. На Воронежской площади ничего строить нельзя. Таков приказ Минкульта РФ, гласящий: «Воронежская площадь - историческая часть города, появившаяся в 1827 году и с этого момента не менявшая свои очертания. Здесь располагался торговый и ремесленный центр старого Ельца».
Ирина Новосельцева заострила внимание еще на одном на приказе Минкульта РФ «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Елец Липецкой области», который запрещает проводить «земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, без осуществления предварительных археологических полевых работ».
Как заявила GOROD48 директор ООО «Евромаркет» Валентина Максимец, археологические изыскания на берегу Сосны проведены, однако назвать компанию, осуществлявшую эти мероприятия, не смогла. Кроме того, Валентина Максимец сообщила, что стройка согласована с управлением по охране объектов культурного наследия Липецкой области.
Руководитель ведомства Игорь Маленко заявил, что «не выдавал разрешение на строительство, поскольку это в рамках полномочий комитета архитектуры и градостроительства мэрии Ельца, а не областного управления».
Бизнесмены, по мнению Игоря Маленко, нарушили статью 7.13. КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»). Компании было предписано провести археологические изыскания. Они не были выполнены. В итоге ООО «Евромаркет», скорее всего, будет отвечать за это в судебной инстанции.
Комментарий Сергея Колбасина, начальника комитета архитектуры и градостроительства, которое выдало разрешение на строительство, оказался, мягко говоря, оригинальным. «Может быть, раскопок вообще не было… Документов на этот счет от строительной компании мы не требовали, если бы она нарушила закон, то ее бы «хлопнули» за это», - подчеркнул Сергей Колбасин.
Скандальную и запутанную ситуацию в ближайшее время намерен разобрать в ближайшее время и.о. мэра Ельца Сергей Боровских. Для этого он встретится с застройщиками, чиновниками мэрии и управления.
Кстати, чиновники Ельца второй раз за год проспали возведение гостиницы в историческом центре самого древнего города Липецкой области. Елецкий городской суд в январе 2019 года обязал предпринимателя Лидию Душейко демонтировать верхние этажи пятиэтажной гостиницы, возведенной в центре древнего города. Предпринимательница возводила отель три года, никто из местных чиновников не обращал абсолютно никакого внимания. Хотя на территории исторических поселений федерального значения любое строение размером даже со спичечный коробок требует многочисленных согласований.
Власти Ельца объясняют строительство новых гостиниц привлекательностью с экономической точки зрения тенденцией развития туристического бизнеса. В городе есть что показать. Елец — это 226 памятников истории и культуры, из них 90 - регионального и федерального значения.
При этом объекты старины уничтожаются с катастрофической быстротой. По подсчетам елецких краеведов, через пять лет Елец потеряет 80% своих исторических зданий, что скажется на его туристической привлекательности и уникальности. В городе уничтожены за последние годы более 20 архитектурных шедевров прошлого. Некоторые можно спасти. Они ждут - не дождутся защиты многочисленных государственных охранных структур.
Вот «скорбный» список уничтожаемых объектов:
1) Старое Елецкое кладбище, где находится больше 100 монументов на могилах жителей города (в основном купцов) XIX века, и один склеп. Здесь похоронена вся дворянско-купеческая знать, включая родителей святого Иннокентия Херсонского и композитора Тихона Хренникова. Сегодня кладбище - это заброшенные памятники, мусор, поваленные деревья и. т.п.
2) Шиловские склады XIX века - уникальный комплекс построек в готическом стиле – превращены в несанкционированную мусорную свалку, разрушены.
3) Городская усадьба дворян Лопатиных - редчайший образец архитектуры первой половины XIX века. Полностью снесена, а на ее месте построено современное 3-этажное здание под продажу квартир.
4) Табачная фабрика купца Заусайлова (комплекс зданий, гордость старого Ельца, построенная в стиле модерн в начале XX века) – превращается в руины, крыша во многих местах отсутствует, окна выбиты, на стенах проросли березы. В подобное состояние превратилось и главное здание бывшего Елецкого ликеро-водочного завода, также построенного купцом Заусайловым.
5) Здание Елецкого Земского собрания - массивный памятник архитектуры 1860-х годов, место, связанное с именами выдающихся ельчан - продано с аукциона. Здание дважды поджигалось: первый раз - перед проведением торгов, после чего его начальная цена упала с 24 до 14 миллионов рублей. В данный момент частично разрушено, есть вероятность, что после этих пожаров оно будет снесено под строительство современного здания.
6) Дом-усадьба князей Львовых (бывшие советские казармы, а затем 10-й корпус университета) – частично разрушено, признано аварийным, не охраняется, несколько раз поджигалось, в данный момент – свалка и притон.
7) Купеческий дом XVIII века на улице Профсоюзной - уникальное здание в стиле провинциального барокко, одно из самых старых в городе – брошено, мусорная свалка.
8) Комплекс деревянных домов на улице Мешкова (яркие образцы русского деревянного зодчества XIX века) – частично снесен, превращен в помойку.
Сергей Ракитин
Михаил Усачев
Чёрный копатель
Гыгы