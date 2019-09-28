Общество

сегодня, 13:09

Быть автохамом все опаснее (ФОТО)

32 973
#Автохамы #машины #парковки
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Быть автохамом все опаснее (ФОТО)

Новая подборка липецких «парковок по беспределу».

Нашу рубрику, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем автохамов и выносим на всеобщее обозрение фотографии их машин, как известно, на этой неделе услышала власть.

Губернатор Игорь Артамонов призвал бороться с нарушителями парковок, после этого зашевелилась и ГИБДД, в конце недели пошли сообщение о первых эвакуированных с городских улиц за неправильную парковку автомобилях. Словом, есть надежда. Что дело сдвинется с мертвой точки и Липецк хотя бы в этом начнет напоминать цивилизованный город. А в цивилизованных городах, согласитесь, никогда не может быть сделано такое фото, как вверху нашей подборки. Снято было 26 сентября в 15:08.

Шерстобитова, 10.jpeg

Шерстобитова, 10. Водитель не нашел (или не искал?) другого способа поставить внедорожник, кроме как перегородить дорогу пешеходам.

Стаханова.jpeg

Улица Стаханова, типичный вид из окна. Совсем недалеко за копейки (пока еще!) продают гаражи, рядом есть недорогие платные парковки. Но владельцы авто все еще наивно думают, что будут вечно ставить машины под окнами.

Один из наших читателей с улицы Московской несколько раз в течение одного дня сфотографировал территорию перед подъездом. Ниже подборка его снимков. Конечно, в комментариях кто-то напишет, что в упор не видит здесь загона. Конечно, его тут и не было даже летом – потому что вся площадь изрыта колесами машин. Но так быть не должно.

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Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

32 973
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (33)

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Автобот

47 секунд назад
Авто, а когда покупали машину, думали куда ставить будете и где хранить? Или когда квартиру выбирали в новом районе, задумались, куда вы и ваши соседи тачку ставить будут? Взрослые люди как квартиру покупают, сразу к ней машиноместо. У нас автомобилистов - 20%, а парковки строят за счет налогов общих. Почему большинство должно оплачивать вашу безответственность при покупке?
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Можно,записывай

1 минуту назад
Гость, фото не забудь распечатать и почтой выслать)))
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Справедливый

1 минуту назад
Жгите авто этих уродов! Мы жгём!
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Можно, записывай

2 минуты назад
ГОСТЬ,+7 (4742) 78-95-15, 8(4742)78-95-40,
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Авто

7 минут назад
Люди так паркуются типа по хамски потому что мест не хватает, машины негде ставить, а не потому что они Хамы!!! Хамов из них всего 10 %....... Лучше бы при строительстве домов больше места уделялось бы для парковок, а не впритык строили.....придурки!!!
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газон

10 минут назад
Гостья, чтобы увидеть благоустройство, надо в позе рака стОять с 8 марта по 1 сентября
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откуда такие познания?

11 минут назад
Мама Стифлера, четыре миллиона доносов написали государственные служащие, которые хотели как у соседа жЭну, цацки и дополнительные квадратные метры жилой площади
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зависть

13 минут назад
Серёга, подавись выхлопной трубой
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Гость

15 минут назад
А без вайбер и ватсап словами можно по телефону ?
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телефон уже в писе?

16 минут назад
Оля, пенсионерам и мамочкам с колясками бегать не сподручно.
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