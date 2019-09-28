Быть автохамом все опаснее (ФОТО)

Новая подборка липецких «парковок по беспределу».

Нашу рубрику, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем автохамов и выносим на всеобщее обозрение фотографии их машин, как известно, на этой неделе услышала власть.

Губернатор Игорь Артамонов призвал бороться с нарушителями парковок, после этого зашевелилась и ГИБДД, в конце недели пошли сообщение о первых эвакуированных с городских улиц за неправильную парковку автомобилях. Словом, есть надежда. Что дело сдвинется с мертвой точки и Липецк хотя бы в этом начнет напоминать цивилизованный город. А в цивилизованных городах, согласитесь, никогда не может быть сделано такое фото, как вверху нашей подборки. Снято было 26 сентября в 15:08.





Шерстобитова, 10. Водитель не нашел (или не искал?) другого способа поставить внедорожник, кроме как перегородить дорогу пешеходам.





Улица Стаханова, типичный вид из окна. Совсем недалеко за копейки (пока еще!) продают гаражи, рядом есть недорогие платные парковки. Но владельцы авто все еще наивно думают, что будут вечно ставить машины под окнами.

Один из наших читателей с улицы Московской несколько раз в течение одного дня сфотографировал территорию перед подъездом. Ниже подборка его снимков. Конечно, в комментариях кто-то напишет, что в упор не видит здесь загона. Конечно, его тут и не было даже летом – потому что вся площадь изрыта колесами машин. Но так быть не должно.







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