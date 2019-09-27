Общество
22 минуты назад
За два дня в Липецке эвакуировали 11 автомобилей
А всего зафиксировали 136 нарушений правил парковки.
За 25 и 26 сентября с улиц Липецка вывезли 11 автомобилей. Они были припаркованы водителями с нарушением правил стоянки. Все 11 машин с помощью эвакуатора вывезли на штраф-стоянку, сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области. Всего за прошедшие два дня на улицах Липецка было зафиксировано 136 фактов парковки на тротуарах и газонах. Большая часть их них была выявлена с помощью видеофиксации — 99 случаев.
Напомним, что в середине недели Игорь Артманов провел совещание по проблеме несоблюдения в Липецке правил парковки. Главу администрации волнует то, что автомобилисты бросают свои машины на тротуарах и газонах. Игорь Артамонов признал, что существующая методика борьбы с автохамством неэффективна, и призвал выработать комплексное решение. Проблему с парковкой на тротуарах и газонах в Липецкой области собираются решать двумя методами: с помощью создания цивилизованных стояночных мест на стихийных парковках и увеличения штрафов для автохамов. А пока, до внесения изменений в региональное законодательство, службы активизируют свою работу и будут проводить усиленные рейды.
Напомним, что в середине недели Игорь Артманов провел совещание по проблеме несоблюдения в Липецке правил парковки. Главу администрации волнует то, что автомобилисты бросают свои машины на тротуарах и газонах. Игорь Артамонов признал, что существующая методика борьбы с автохамством неэффективна, и призвал выработать комплексное решение. Проблему с парковкой на тротуарах и газонах в Липецкой области собираются решать двумя методами: с помощью создания цивилизованных стояночных мест на стихийных парковках и увеличения штрафов для автохамов. А пока, до внесения изменений в региональное законодательство, службы активизируют свою работу и будут проводить усиленные рейды.
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