Общество

43 минуты назад

Самого «древнего автохама» эвакуировали на штрафную стоянку

5 787
#Автохамы #машины #парковки
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Самого «древнего автохама» эвакуировали на штрафную стоянку

После нашей заметки автоинспекция незамедлительно приняла меры.

Редакция GOROD48 получила от ГИБДД ответ на публикацию «Самое древнее автохамство в Липецке». В ней мы рассказали о стоящем на тротуаре автомобиле, который мешал пешеходам уже в течение двух лет (!) подряд!

Автоинспекторы проинформировали, что приняли меры. Авто было эвакуировано и отправлено на специализированную стоянку. Правда, найти владельца пока не удалось. Но главное в том, что тротуар на улице Катукова, 36 снова свободен.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

5 787
#Автохамы #машины #парковки
1

Комментарии (5)

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Эх

17 минут назад
Какой тротуар, грязище.....
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весёлый

23 минуты назад
Отдайте многодетным семьям в деревни Липецкой области ,семей очень много ,,с огорода возить будут урожай ,семья наше будующее ,законы можно свои местные принять по этому поводу и дадим всем другим городам пример !А так сейчас простоит и на утилизацию!Ни себе, ни людям!
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В дворах их много

24 минуты назад
любую берите и увозите
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гость

35 минут назад
во , блин , ОГИБДД начало работать ! ЧУДЕСА ! ;-)
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гость

36 минут назад
ЩАС ЗАЙМУТ ! НАЧИНАЕМ отсчёт времени !
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