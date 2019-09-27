Самого «древнего автохама» эвакуировали на штрафную стоянку

После нашей заметки автоинспекция незамедлительно приняла меры.

Редакция GOROD48 получила от ГИБДД ответ на публикацию «Самое древнее автохамство в Липецке». В ней мы рассказали о стоящем на тротуаре автомобиле, который мешал пешеходам уже в течение двух лет (!) подряд!

Автоинспекторы проинформировали, что приняли меры. Авто было эвакуировано и отправлено на специализированную стоянку. Правда, найти владельца пока не удалось. Но главное в том, что тротуар на улице Катукова, 36 снова свободен.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.