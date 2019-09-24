Липецкий наркоторговец задержан в Ростове

В тайниках липчанина нашли 4,5 кг мефедрона

В Ростове-на-Дону задержан житель Липецкой области, у которого нашли 250 гр наркотика "мефедрон" расфасованного по пакетикам. "Груз" предназначался для "закладок".



После "разработки" липецкого наркоторговца полицейские изъяли из его тайника еще 4,5 кг мефедрона.



В отношении липчанина заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Попытка сбыта наркотиков в крупном размере), сообщили в прокуратуре Ростовской области.







