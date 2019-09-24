Общество

31 минуту назад

Липецкий наркоторговец задержан в Ростове

214
#наркотики
Липецкий наркоторговец задержан в Ростове

В тайниках липчанина нашли 4,5 кг мефедрона

В Ростове-на-Дону задержан житель Липецкой области, у которого нашли 250 гр наркотика "мефедрон" расфасованного по пакетикам. "Груз"  предназначался для "закладок".

После "разработки" липецкого наркоторговца полицейские изъяли из его тайника еще 4,5 кг мефедрона.

В отношении липчанина заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Попытка сбыта наркотиков в крупном размере), сообщили в прокуратуре Ростовской области.



214
#наркотики

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