Общество

33 минуты назад

Накормивших школьников рисом с червяками оштрафовали на 13 тысяч рублей

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#школьное питание #черви
Накормивших школьников рисом с червяками оштрафовали на 13 тысяч рублей
Как сообщал GOROD48, на телефон «горячей линии» прокуратуры обратилась жительница Задонска с жалобой на организацию питания в задонской школе №2 Задонска.

В этот же день оперативные работники прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора выехали в образовательное учреждение. 

Доводы обращения подтвердились : в рисе, предназначенном для детского питания, были обнаружены черви. . Кроме того, были выявлены и иные нарушения : отсутствие сопроводительных документов на продукты питания, несвоевременная уборка мест приема пищи и др.

Услуги по организации горячего питания в школе представляются на основании муниципального контракта Липецким филиалом ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент». Этой же организацией представлялись услуги по горячему питанию учащихся в школе №1 г.Задонска, где прокуратурой района выявлены нарушения санитарных норм, связанные с использованием столовой посуды с отбитыми краями и сколами, отсутствием контроля за температурным режимом в помещении для хранения продуктов питания и др.

По результатам проверки в отношении должностных лиц Липецкого филиала ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент» и юридического лица (ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент») прокурор возбудил дела об административном правонарушении по ст.6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). 

На основании акта прокурорского реагирования виновным назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 13 тыс. рублей.

Дело в отношении юридического лица находится на рассмотрении в территориальном отделе Роспотребнадзора. В соответствии с санкцией статьи общество может быть оштрафована в размере до 50 тыс. руб. В адрес руководителя общества внесено представление об устранении допущенных нарушений, сообщает прокуратура Липецкой области.
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#школьное питание #черви

Комментарии (3)

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Чянь- Минь

11 минут назад
Мы китайцы считаем это деликатесом источником белка а вы глупые за это штрафуете !
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Блин горелый

16 минут назад
А какое было бы наказание, если бы червями накормили бы детей Гаранта?
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Мама

20 минут назад
Заплатят штраф и пусть дольше опарышами кормят. Родители, перестаньте платить за эти помои и травить своих детей. Лично я за это дерЬ мо не плачу. Утром хорошо завтракает и в 15 дома обедает.
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