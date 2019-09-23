Общество
33 минуты назад
Накормивших школьников рисом с червяками оштрафовали на 13 тысяч рублей
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Как сообщал GOROD48, на телефон «горячей линии» прокуратуры обратилась жительница Задонска с жалобой на организацию питания в задонской школе №2 Задонска.
В этот же день оперативные работники прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора выехали в образовательное учреждение.
Доводы обращения подтвердились : в рисе, предназначенном для детского питания, были обнаружены черви. . Кроме того, были выявлены и иные нарушения : отсутствие сопроводительных документов на продукты питания, несвоевременная уборка мест приема пищи и др.
Услуги по организации горячего питания в школе представляются на основании муниципального контракта Липецким филиалом ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент». Этой же организацией представлялись услуги по горячему питанию учащихся в школе №1 г.Задонска, где прокуратурой района выявлены нарушения санитарных норм, связанные с использованием столовой посуды с отбитыми краями и сколами, отсутствием контроля за температурным режимом в помещении для хранения продуктов питания и др.
По результатам проверки в отношении должностных лиц Липецкого филиала ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент» и юридического лица (ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент») прокурор возбудил дела об административном правонарушении по ст.6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
На основании акта прокурорского реагирования виновным назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 13 тыс. рублей.
Дело в отношении юридического лица находится на рассмотрении в территориальном отделе Роспотребнадзора. В соответствии с санкцией статьи общество может быть оштрафована в размере до 50 тыс. руб. В адрес руководителя общества внесено представление об устранении допущенных нарушений, сообщает прокуратура Липецкой области.
В этот же день оперативные работники прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора выехали в образовательное учреждение.
Доводы обращения подтвердились : в рисе, предназначенном для детского питания, были обнаружены черви. . Кроме того, были выявлены и иные нарушения : отсутствие сопроводительных документов на продукты питания, несвоевременная уборка мест приема пищи и др.
Услуги по организации горячего питания в школе представляются на основании муниципального контракта Липецким филиалом ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент». Этой же организацией представлялись услуги по горячему питанию учащихся в школе №1 г.Задонска, где прокуратурой района выявлены нарушения санитарных норм, связанные с использованием столовой посуды с отбитыми краями и сколами, отсутствием контроля за температурным режимом в помещении для хранения продуктов питания и др.
По результатам проверки в отношении должностных лиц Липецкого филиала ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент» и юридического лица (ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент») прокурор возбудил дела об административном правонарушении по ст.6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
На основании акта прокурорского реагирования виновным назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 13 тыс. рублей.
Дело в отношении юридического лица находится на рассмотрении в территориальном отделе Роспотребнадзора. В соответствии с санкцией статьи общество может быть оштрафована в размере до 50 тыс. руб. В адрес руководителя общества внесено представление об устранении допущенных нарушений, сообщает прокуратура Липецкой области.
3 354
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