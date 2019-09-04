Общество
сегодня, 15:58
Задонских школьников накормили кашей с червяками
Школу проверит прокуратура и Роспотребнадзор
Как сообщило задонское сообщество "Газета Задонская правда", школьники в тарелке с рисом обнаружили червяка.
Сообществу дал комментарии прокурор района.
"3 сентября в прокуратуру обратились жители Задонска с жалобой на некачественную еду во второй городской школе. Предоставили фотографии риса с червями. Мы незамедлительно выехали на место. Данный факт подтвердился", - комментирует ситуацию Станислав Живалов.
В настоящее время проводится проверка в отношении организации, которая оказывает услуги питания во второй школе".
Но, сообщение провисело в сообществе недолго и исчезло.
Но GOROD48 в прокуратуре Липецкой области подтвердили случившееся в школе №2 Задонска.
- К нам обратилась мама одного из учеников школы №2 города Задонска. Она прислала фотографии школьной еды с червями в тарелках. Мы выяснили, что питание учеников этой школы осуществляет липецкая кейтеринговая компания. На место происшествия выехали работники прокуратур и управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Также началась проверка кейтеринговой компании, имеющей муниципальный контракт на организацию школьного питания в Задонском районе. После окончания проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.
Сообществу дал комментарии прокурор района.
"3 сентября в прокуратуру обратились жители Задонска с жалобой на некачественную еду во второй городской школе. Предоставили фотографии риса с червями. Мы незамедлительно выехали на место. Данный факт подтвердился", - комментирует ситуацию Станислав Живалов.
В настоящее время проводится проверка в отношении организации, которая оказывает услуги питания во второй школе".
Но, сообщение провисело в сообществе недолго и исчезло.
Но GOROD48 в прокуратуре Липецкой области подтвердили случившееся в школе №2 Задонска.
- К нам обратилась мама одного из учеников школы №2 города Задонска. Она прислала фотографии школьной еды с червями в тарелках. Мы выяснили, что питание учеников этой школы осуществляет липецкая кейтеринговая компания. На место происшествия выехали работники прокуратур и управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Также началась проверка кейтеринговой компании, имеющей муниципальный контракт на организацию школьного питания в Задонском районе. После окончания проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.
Мать
Елена
Елена
Семен
Тебе
9 сентября
Гыгы
Елена
Да не нужно !
Чиполлино