Задонских школьников накормили кашей с червяками

Школу проверит прокуратура и Роспотребнадзор

Как сообщило задонское сообщество "Газета Задонская правда", школьники в тарелке с рисом обнаружили червяка.Сообществу дал комментарии прокурор района."3 сентября в прокуратуру обратились жители Задонска с жалобой на некачественную еду во второй городской школе. Предоставили фотографии риса с червями. Мы незамедлительно выехали на место. Данный факт подтвердился", - комментирует ситуацию Станислав Живалов.В настоящее время проводится проверка в отношении организации, которая оказывает услуги питания во второй школе".Но, сообщение провисело в сообществе недолго и исчезло.Но GOROD48 в прокуратуре Липецкой области подтвердили случившееся в школе №2 Задонска.- К нам обратилась мама одного из учеников школы №2 города Задонска. Она прислала фотографии школьной еды с червями в тарелках. Мы выяснили, что питание учеников этой школы осуществляет липецкая кейтеринговая компания. На место происшествия выехали работники прокуратур и управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Также началась проверка кейтеринговой компании, имеющей муниципальный контракт на организацию школьного питания в Задонском районе. После окончания проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.