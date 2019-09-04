Общество

сегодня, 15:58

Задонских школьников накормили кашей с червяками

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#еда #школа #черви
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Задонских школьников накормили кашей с червяками

Школу проверит прокуратура и Роспотребнадзор

Как сообщило задонское сообщество "Газета Задонская правда", школьники в тарелке с рисом обнаружили червяка.

Сообществу дал комментарии прокурор района.

"3 сентября в прокуратуру обратились жители Задонска с жалобой на некачественную еду во второй городской школе. Предоставили фотографии риса с червями. Мы незамедлительно выехали на место. Данный факт подтвердился", - комментирует ситуацию Станислав Живалов. 

В настоящее время проводится проверка в отношении организации, которая оказывает услуги питания во второй школе".  

Но, сообщение провисело в сообществе недолго и исчезло.


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Но GOROD48 в прокуратуре Липецкой области подтвердили случившееся в школе №2 Задонска.

- К нам обратилась мама одного из учеников школы №2 города Задонска. Она прислала фотографии школьной еды с червями в тарелках. Мы выяснили, что питание учеников этой школы осуществляет липецкая кейтеринговая компания. На место происшествия выехали работники прокуратур и управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Также началась проверка кейтеринговой компании, имеющей муниципальный контракт на организацию школьного питания в Задонском районе. После окончания проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева. 
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#еда #школа #черви
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Комментарии (41)

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Мать

1 минуту назад
Что касается 2 школы,то там вообще даже не нарыв,а чирьи образовались.Летом дети перепились на пляже- даже ментов вызывали-затерли случай, по местам боевой славы экскурсию завуч Дарья Косякина с детьми дедала,купила 1 мороженле,а лизали всем классов-вот весело было,даже экскурсовод в шок был! Поэтому для нтх это норма-а детки то наши! Гнать надо и директора и учителей таких!новый глава,решите вопрос с воспитанием! Григорию было некогда, он строил кластер
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Елена

2 минуты назад
Тебе, вы про какого лысого то говорите?не хочу опускаться до вашего уровня,но все таки поясню.Я писала про нашего нового главу администрации,которого недавно назначили,а не про губернатора,если вы о нем)читайте внимательнее и сохраняйте лицо в общении с девушкой.
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Елена

4 минуты назад
Гыгы, так и говорили учителя нашем детям в школе.моей дочери классный руководитель сказал,чтобы ели и внимания не обращали,это белок.дочь чуть не стошнило в тарелку
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Семен

6 минут назад
Казнить нельзя помиловать,как раз я это прочитал у них в группе ВК,только видимо редактор напугался и заставил удалить.жаль скрин не сделал(
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Тебе

10 минут назад
Елена, шалаве-едроСОСКЕ. Иди лысому барыге ещё очко вылежи. Тупорылая тварь.
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9 сентября

11 минут назад
Елена, после выборов он тебе анальный проход почистит перед супер-кроссом в Мюнхен. Главное дупло крепче сжимай
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Гыгы

11 минут назад
Червяк- это качественный белок. В пластмассовом рисе, который уже продается, червяков не будет
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Елена

12 минут назад
Я тебе -, это вы простите,мне?
ответить

Да не нужно !

12 минут назад
Я тебе -, Это Елене объяснять , Ей нужно писю давать и провожать !.
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Чиполлино

12 минут назад
Никто не виноват !, Пожалй с Вами соглашусь. Мы сами виноваты, что наши дети едят червей и об нас едерасты-путиноиды вытерают ноги. Мы превратились в рабов и терпил, которые выбирают лживого ботоксного царька и воров-едерастов.
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