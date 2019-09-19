Происшествия

сегодня, 10:39

Загадочная авария на проспекте Победы: данных о машине и пострадавших нет

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#ДТП #авария
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Загадочная авария на проспекте Победы: данных о машине и пострадавших нет

ДТП случилось вчера вечером.

Вчера около 22:30 водитель черной иномарки снес ограждение и врезался в дерево на проспекте Победы. Авария произошла в районе остановки «Улица Доватора». Момент ДТП попал на запись уличных камер «Ростелекома». Иномарка двигалась от Центрального рынка. Автомобиль получил значительные повреждения, невозможно даже определить модель машины.

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На место аварии вызывали бригаду «Скорой» и ГИБДД. Но в официальных документах нет данных ни о факте ДТП, ни о наличии пострадавших.



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#ДТП #авария
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Комментарии (16)

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оракул

9 минут назад
имя, ДТП произошло на старой дороге пр. Победы , на новой еще ДТП не было ни одного. Во-вторых, там, где случилось ДТП, место , не правильно спроектированной дороги и там это ДТП уже 1000, по счету...... В-третьих, пострадавшие армяне- без допинга в крови- это точно......
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С пьяным

12 минут назад
водителем ехать,значит ехать на тот свет !
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Чем лучше дороги,

15 минут назад
тем больше будет смертей,русские дураки любят кататься с ветерком !
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Иномарки DURACAM

18 минут назад
А куда подевались дырявые инотазодрочеры со своими текстовыми высерами? Что они не прокомментируют факт, что иномарки DURACAM? Или эти чмошники обосрались по полной программе!
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имя

27 минут назад
Пенсионер, правильно. И проспект Победы зря расширили. Теперь будут там еще летать и биться. А пробок меньше не станет.
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Гость

42 минуты назад
Два пацана и две бабенки в машине были , ехали с дня рождения все пьяные, руслан за рулём сидел
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Подрядчики

42 минуты назад
проверяли состояние проспекта.
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Алкаш

44 минуты назад
Мярсадес, не бит не крашен
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Пенсионер

48 минут назад
Незачем ремонтировать дороги в городе ! В Липецке нет водителей , одни дал- ба- ки и дауны малейшая не погода и город в пробках . Если даже в * погоду сплош аварии , такое ощущение что все с купленными правами.
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Люди в черном

сегодня, 10:56
Красиво убрались.
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