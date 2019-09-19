Происшествия
сегодня, 10:39
Загадочная авария на проспекте Победы: данных о машине и пострадавших нет
ДТП случилось вчера вечером.
Вчера около 22:30 водитель черной иномарки снес ограждение и врезался в дерево на проспекте Победы. Авария произошла в районе остановки «Улица Доватора». Момент ДТП попал на запись уличных камер «Ростелекома». Иномарка двигалась от Центрального рынка. Автомобиль получил значительные повреждения, невозможно даже определить модель машины.
На место аварии вызывали бригаду «Скорой» и ГИБДД. Но в официальных документах нет данных ни о факте ДТП, ни о наличии пострадавших.
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На место аварии вызывали бригаду «Скорой» и ГИБДД. Но в официальных документах нет данных ни о факте ДТП, ни о наличии пострадавших.
оракул
С пьяным
Чем лучше дороги,
Иномарки DURACAM
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Алкаш
Пенсионер
Люди в черном