Общество

сегодня, 14:45

Изобретательный таксист придумал новый способ издевательства над соседями (ФОТО)

19 1800
#Автохамы #машины #парковки
1
Изобретательный таксист придумал новый способ издевательства над соседями (ФОТО)

Увы, но в Липецке нередко по тротуарам гоняют, как по проезжей части и еще оставляют на них авто.

В нашей рубрике, посвященной борьбе с автохамством, мы уже писали о таксисте, который изводит своих соседей на Меркулова, 22 тем, что оставляет свой автомобиль, где попало – на тротуарах, газонах и т.д. Словом, заботится только о личном удобстве, послав куда подальше интересы других людей и действующее законодательство.

И вот опять тревожный звонок от соседей горе-извозчика. На фото вверху запечатлен третий вариант незаконной парковки одним и тем же водителем. Два других сфотографированы вот здесь, и у жителей улицы Меркулова давным-давно назрел вопрос – когда же к нарушителю примут меры. Сегодняшний снимок сделан 14 сентября в 16.38.

IMG-7ed0c185693bd7f34a1d423b645e6b4d-V.jpg

А это другой тротуар возле дома 22 на улице Меркулова в тоже самое время. И как быть жителям – одну дорожку для пешеходов перегородил таксист, вторую – его «духовный последователь». А третьей дороги нет…

Замятина, 1.jpeg

Улица Замятина, 1. Здесь даже сложно что-либо комментировать. Заметим лишь, что езда по тротуару является нарушением правил (ст. 12.15 ПДД) и за нее должны следовать административная ответственность.

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Улица Малые Ключи, недалеко от липецкого Городища, 14 сентября в 11.00. Еще один водитель перепутал проезжую часть с тротуаром.

Катукова, 26.jpeg

Катукова, 26. Мастер парковки 90-го уровня.

Замятина, 2.jpeg

Почему-то многие любители припарковать авто с вызовом обществу не принимают близко к сердцу трудности, которые они создают для пешеходов. Но нередко они создают помехи и другим авто – как, например, в этом случае, когда водитель перегородил целый выезд из двора на Замятина, 2. Просто оставил машину и ушел…

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

19 1800
#Автохамы #машины #парковки
1

Комментарии (19)

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меч

2 минуты назад
перед тем как купить машину позаботьтесь куда ставить будете!!!!!А то потом ноют ,что мест нет парковачных!!
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@

34 минуты назад
Парковки бесплатно, коммуналку бесплатно, жилье бесплатно, обучение бесплатно, кружки и секции детям бесплатно!
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Макрофлекс

42 минуты назад
лена, монтажную пену в выхлопную трубу.
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Сем

45 минут назад
Воронежский, давно стал богатым
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гость

50 минут назад
А, вы парковки бесплатные сделайте ! Кто должен сделать ? Пешеходы ?
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гость

52 минуты назад
Люди не могут пройти по тротуару , из-за автохамов ,а для кого-то это донос ! Действительно прикольненько ! ))))))))))
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лена

54 минуты назад
надо просто накакать им на крышу или на капот
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Перри Мейсон

57 минут назад
"явное неуважение к обществу" Прикольная формулировка для доноса)))
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Animal planet

57 минут назад
А еще можно автохамам наваливать кучи на капот и размазывать по стеклу.Вот выходит автохам утром из подъезда,а там сюрпрайз.
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007

58 минут назад
Умники вы че типа богатые стали так бакланить чмошники херовы
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