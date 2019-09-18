Изобретательный таксист придумал новый способ издевательства над соседями (ФОТО)

Увы, но в Липецке нередко по тротуарам гоняют, как по проезжей части и еще оставляют на них авто.

В нашей рубрике, посвященной борьбе с автохамством, мы уже писали о таксисте, который изводит своих соседей на Меркулова, 22 тем, что оставляет свой автомобиль, где попало – на тротуарах, газонах и т.д. Словом, заботится только о личном удобстве, послав куда подальше интересы других людей и действующее законодательство.

И вот опять тревожный звонок от соседей горе-извозчика. На фото вверху запечатлен третий вариант незаконной парковки одним и тем же водителем. Два других сфотографированы вот здесь, и у жителей улицы Меркулова давным-давно назрел вопрос – когда же к нарушителю примут меры. Сегодняшний снимок сделан 14 сентября в 16.38.





А это другой тротуар возле дома 22 на улице Меркулова в тоже самое время. И как быть жителям – одну дорожку для пешеходов перегородил таксист, вторую – его «духовный последователь». А третьей дороги нет…





Улица Замятина, 1. Здесь даже сложно что-либо комментировать. Заметим лишь, что езда по тротуару является нарушением правил (ст. 12.15 ПДД) и за нее должны следовать административная ответственность.





Улица Малые Ключи, недалеко от липецкого Городища, 14 сентября в 11.00. Еще один водитель перепутал проезжую часть с тротуаром.





Катукова, 26. Мастер парковки 90-го уровня.





Почему-то многие любители припарковать авто с вызовом обществу не принимают близко к сердцу трудности, которые они создают для пешеходов. Но нередко они создают помехи и другим авто – как, например, в этом случае, когда водитель перегородил целый выезд из двора на Замятина, 2. Просто оставил машину и ушел…

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.