Таксист, который замучил соседей, и нахальные внедорожники (ФОТО)

Один и тот же горе-парковщик попал в наш объектив несколько раз.

Мы продолжаем рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 обличаем липецких автохамов, словно задавшихся целью парковать свои машины так, чтобы доставить максимум неудобства окружающим.

Взгляните на фото вверху. Налицо не только нарушение этических норм, но и правил дорожного движения, а именно – езда по тротуару, совершенная 4 сентября в 18:45 на улице Меркулова, 22.





А это тот же самый автомобиль, но уже за домом на улице Меркулова, 22. На этот раз бросил машину на газоне 8 сентября и рад.

«Достался же нам сосед-сокровище», - негодуют жители дома.





Можно ли представить себе хама круче, чем водитель этого внедорожника? Снимок сделан 30 августа около 13 часов у ресторана на улице Зегеля.





Школа в одном из новых микрорайонов. Места для парковки имеются, но один шофер решил припарковать внедорожник на мягеньком – на травке.





Ул. Замятина, 4 сентября в 8:30. Машина перегородила тротуар, заставив пешеходов обходить ее по дороге, где имеется риск попасть под колеса других авто.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.