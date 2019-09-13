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Таксист, который замучил соседей, и нахальные внедорожники (ФОТО)

13 871
#Автохамы #машины #парковки
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Таксист, который замучил соседей, и нахальные внедорожники (ФОТО)

Один и тот же горе-парковщик попал в наш объектив несколько раз.

Мы продолжаем рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 обличаем липецких автохамов, словно задавшихся целью парковать свои машины так, чтобы доставить максимум неудобства окружающим.

Взгляните на фото вверху. Налицо не только нарушение этических норм, но и правил дорожного движения, а именно – езда по тротуару, совершенная 4 сентября в 18:45 на улице Меркулова, 22.

IMG_20190908_181438.jpg

А это тот же самый автомобиль, но уже за домом на улице Меркулова, 22. На этот раз бросил машину на газоне 8 сентября и рад.

«Достался же нам сосед-сокровище», - негодуют жители дома.

P1170186.JPG

Можно ли представить себе хама круче, чем водитель этого внедорожника? Снимок сделан 30 августа около 13 часов у ресторана на улице Зегеля.

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Школа в одном из новых микрорайонов. Места для парковки имеются, но один шофер решил припарковать внедорожник на мягеньком – на травке.

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Ул. Замятина, 4 сентября в 8:30. Машина перегородила тротуар, заставив пешеходов обходить ее по дороге, где имеется риск попасть под колеса других авто.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

13 871
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (13)

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⚒⚒⚒

40 минут назад
Ломать ноги пешехамам!
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Перри Мейсон

42 минуты назад
"На этот раз бросил машину на газоне 8 сентября и рад" Я почему-то газон по-другому себе представлял))))
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Житель

42 минуты назад
Это же вонючка такси Яндекс.Они работают по принципу где сру там и живу.
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$$$

45 минут назад
Надо эвакуировать такие авто. Только "учеба" рублем может воздействовать на этих уродов.
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Перри Мейсон

48 минут назад
На пешеходных хамов заказа в редакцию не поступало)))
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rukalip

48 минут назад
работник МУП, Фоток хватит для выхода рубрики еще года на два, даже если перестанут присылать. Но с рубрикой мы не частим, выбираем самое-самое.
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Автохам

50 минут назад
Газон утоптан во всех направлениях.
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работник МУП

50 минут назад
Вопрос городу 48 почему стали так редко публиковать быдлоту, что так моло присылают фотки сознательные граждане?
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А кто .лядь на первой фотке

52 минуты назад
Газон вытоптал? Таксист? Или пешехамы! Которые не могут лишние 3 метра обойти?
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Не трогайте мещаров

52 минуты назад
Завтра ваш муж, сын, брат останется без работы, и самый быстрый способ найти работу, пока что нибудь не найдёшь поприличнее, это такси. В такси ничего не заработаешь, но по крайней мере семья с голоду не сдохнет
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