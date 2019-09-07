Общество
сегодня, 11:43
В Быхановом саду воруют гальку
Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила в своем инстаграм-аккаунте о краже гальки с дорожек Быханова сада.
Напомним, что недавно в парке пытались украсть светильники, а на днях чуть не сгорел торговый павильон.
Парк "Быханов сад" был открыт после длившейся четыре месяца реконструкции 2 сентября.
Напомним, что недавно в парке пытались украсть светильники, а на днях чуть не сгорел торговый павильон.
Парк "Быханов сад" был открыт после длившейся четыре месяца реконструкции 2 сентября.
Комментарии (11)
комментарии проходят модерацию (почему?)Еще комментарии
Roker
Ужас
Мисс Марпл
Быдлу нужна
Ну , что сказать
Скоро оленя
Александр
неравнодушный
1
кокс