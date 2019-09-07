Общество

сегодня, 11:43

В Быхановом саду воруют гальку

11 760
#кража
В Быхановом саду воруют гальку
Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила в своем инстаграм-аккаунте о краже гальки с дорожек Быханова сада.

c99173c4-c021-44fe-b11a-0fd36aa1cd3a (1).jpg

Напомним, что недавно в парке пытались украсть светильники, а на днях чуть не сгорел торговый павильон.

Парк "Быханов сад" был открыт после длившейся четыре месяца реконструкции 2 сентября.

11 760
#кража

Комментарии (11)

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Roker

12 минут назад
В Липецке живут много дикарей.
ответить

Ужас

15 минут назад
А вы что хотели!? Людям жрать нечего. Вот и берут что лежит! Зарплаты не растут как цены на всё!
ответить

Мисс Марпл

20 минут назад
Ну что за варварство?!? Делают красоту для людей,чтобы глаз радовался...ан нет,надо сразу спереть,что плохо лежит! Теперь что и гальку надо гвоздями прибивать??? Я в шоке... надо как раньше... украл... всё...отрубили руку....
ответить

Быдлу нужна

23 минуты назад
Бытлятская жизнь. На кол таких,сразу!И на доску позора!
ответить

Ну , что сказать

32 минуты назад
Уроды. Для , вас , же стараются. , чтобы ваши дети комфортно отдыхали. А еще грязью Артомонова и Уваркину поливают. С себя начните.
ответить

Скоро оленя

34 минуты назад
Унесут! Таких оленей и гальку-только в коттедж ставить. С 5 алабаями)))
ответить

Александр

35 минут назад
Быдло нашего города во всей своей красе.Смотришь иногда за поведением наших горожан и стыдно становится, что живёшь рядом с такими людьми
ответить

неравнодушный

41 минуту назад
ох уж эти мелкие воришки)))нашли что воровать)))а потом сидят то за петуха,то за гурицу,то за щебень)))крадуны)))
ответить

1

48 минут назад
Это жители местных домов ( частного сектора ) Пусть палицай Малаканов пройдется по Липецку, а то я вообще ни разу не видел его в городе, только как он мутузит грушу
ответить

кокс

49 минут назад
На 2 месяца в колонию бабусю!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

13 липецких компаний подозревают в выплате «серых» зарплат
#запрлаты
10
13 липецких компаний подозревают в выплате «серых» зарплат

сегодня, 09:56

Общество
Сегодня и завтра движение транспорта в центре Липецка временно ограничат
#транспорт
6
Сегодня и завтра движение транспорта в центре Липецка временно ограничат

сегодня, 08:57

Общество
7 и 8 сентября комментарии на сайте GOROD48 будут проходить премодерацию
#выборы главы региона
2
7 и 8 сентября комментарии на сайте GOROD48 будут проходить премодерацию

сегодня, 00:01

Общество
В Военном городке открыли стадион
#стадион "Авиатор" #Военный городок
В Военном городке открыли стадион

вчера, 17:02

Общество
В районе санатория «Мечта» закрыли опасные люки
#энергетики
3
В районе санатория «Мечта» закрыли опасные люки

вчера, 16:11

Общество
Электронный калькулятор на выборах главы региона проиграл человеку
#выборы губернатора
39
Электронный калькулятор на выборах главы региона проиграл человеку

вчера, 13:36

Общество