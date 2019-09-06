Происшествия

16 минут назад

В небе под Липецком столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34

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#столкновение #липецкий авиацентр
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В небе под Липецком столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34

Самолеты дважды соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта.

Как сообщает РЕН ТВ, два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета в Липецкой области.
Самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.

Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал. 

Обе боевые машины серьезно пострадали. У одного самолета повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. Истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.
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#столкновение #липецкий авиацентр
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Комментарии (2)

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Задание ЦРУ выполнено !

2 минуты назад
криворукие летчики. Миллиард рублей убытку и -2 самолета
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аналитик

6 минут назад
Слава богу . что все живы
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