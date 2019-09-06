Происшествия
16 минут назад
В небе под Липецком столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34
Самолеты дважды соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта.
Как сообщает РЕН ТВ, два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета в Липецкой области.
Самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.
Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал.
Обе боевые машины серьезно пострадали. У одного самолета повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. Истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.
Самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.
Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал.
Обе боевые машины серьезно пострадали. У одного самолета повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. Истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.
Задание ЦРУ выполнено !
аналитик