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Семьей пропавшей девочки займется прокуратура

8 2407
#пропавшие без вести
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Семьей пропавшей девочки займется прокуратура

Родители не хотели, чтобы их дочь ходила в школу, и решили ее спрятать.

Действия родителей 8-летней девочки, поиски которой счастливо завершились вечером 3 сентября, проверит прокуратура и областная комиссия по делам несовершеннолетних.  При этом надзорные органы намерены отстаивать право ребенка на образование, несмотря на желания ее родителей.

Напомним, что поиски 8-летней девочки, жительницы села Паниковец Елецкого района, начались утром 2 сентября. Учителя школы, в которую должна была пойти девочка, не увидели ее на школьной линейке и отправились к ребенку домой. Мать девочки заявила педагогам, что не знает, где находится ее дочь. После этого началась поисковая операция, счастливо закончившаяся вчера вечером, когда стало известно, что ребенок находится в Москве вместе с отцом.  По предварительным данным, причиной того, что родители решили увезти ребенка в Москву, стало их нежелание отдавать дочь в школу. Семья девочки глубоко верующая и сторонится светского образа жизни. 

- Любой ребенок имеет гарантированное государством законное право на получение образования. Его реализацию должны обеспечивать органы образования и родители ребенка. Конечно, мы примем максимальные усилия для того, что девочка села за школьную парту. Проведем беседу с ее родителями, при необходимости окажем психологическую поддержку семье, - рассказала GOROD48 заместитель председателя областной комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Маслакова. - Будет сделано все для того, чтобы ребенок получал знания в легальном образовательном учреждении, например, воскресной школе или православной гимназии, если того требует уклад семьи девочки.

Вместе с этим, проверку того, в каких условиях девочка живет дома и как получает образование, проведет прокуратура.

- Вчера вечером прокурором области в прокуратуру Елецкого района направлено поручение провести проверку условий воспитания и быта девочки, - рассказала GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. 

Сейчас прокуратура усматривает в действиях матери девочки, которая знала о ее местонахождении и молчала, злоупотребление родительским правом.  2 сентября, когда директор школы пришла в дом девочки, мать сообщила ей, что ребенок пропал около шести утра, и она не знает, где находится ее дочь. Действия матери правоохранители считают, как минимум, странными. Ведь на поиски ребенка были мобилизованы полицейские, следователи, спасатели и волонтеры, а мать ничего им не говорила. К вечеру вторника на связь вышел отец девочки. Он был крайне возмущен поднятой вокруг исчезновения его дочери шумихой и сообщил, что девочка с ним - жива и здорова.

8 2407
#пропавшие без вести
1

Комментарии (8)

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вот

2 минуты назад
бизнес-проект под названием "РПЦ " дает таки результат! Поэтому имеем подобные случаи против детей со стороны религиозных родителей!
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Логика

5 минут назад
а как папаша вышел на связь? почтовым голубем? или сотовый телефон имеется? телефон это ведь тоже светская жизнь. родители ненормальные! нужно ребенка изымать, пока трагедии не вышло. То, что семья религиозная - пусть. Но что ребенка не учить то?
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Православный Христианин

9 минут назад
Законное право, право, а не обязанность. Правом возможно и не воспользоваться. Я так понимаю. На выборы можно и не придти, а тут вот так.
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МИРОТВОРЕЦ

22 минуты назад
либо особый случай либо волшебный пендель ... только так в РОССИИ больше ни как
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Ольша

39 минут назад
В Хлевенском р-не, в с.Н-Колыбелка, бабушка воспитывает внука на пенсию в 9 т.руб. мама ребенка пьянь и не проживает с ними, Опека не хочет помочь, что только не делали. Ребенок ведь одет и обут, так они говорят. Что надо сделать, ведь его нужно кормить, одевать, учить. Наверное нужен какой то особый случай, что бы ОПЕКА проснулась.
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жандарм

48 минут назад
родителей в сибирь отправить к староверам пешком и в кандалах,
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Сектанты

54 минуты назад
Не иначе.
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 10:11
давно пора ..... хорошо еще что трагедии не получилось
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