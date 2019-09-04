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Семьей пропавшей девочки займется прокуратура
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Родители не хотели, чтобы их дочь ходила в школу, и решили ее спрятать.
Действия родителей 8-летней девочки, поиски которой счастливо завершились вечером 3 сентября, проверит прокуратура и областная комиссия по делам несовершеннолетних. При этом надзорные органы намерены отстаивать право ребенка на образование, несмотря на желания ее родителей.
Напомним, что поиски 8-летней девочки, жительницы села Паниковец Елецкого района, начались утром 2 сентября. Учителя школы, в которую должна была пойти девочка, не увидели ее на школьной линейке и отправились к ребенку домой. Мать девочки заявила педагогам, что не знает, где находится ее дочь. После этого началась поисковая операция, счастливо закончившаяся вчера вечером, когда стало известно, что ребенок находится в Москве вместе с отцом. По предварительным данным, причиной того, что родители решили увезти ребенка в Москву, стало их нежелание отдавать дочь в школу. Семья девочки глубоко верующая и сторонится светского образа жизни.
- Любой ребенок имеет гарантированное государством законное право на получение образования. Его реализацию должны обеспечивать органы образования и родители ребенка. Конечно, мы примем максимальные усилия для того, что девочка села за школьную парту. Проведем беседу с ее родителями, при необходимости окажем психологическую поддержку семье, - рассказала GOROD48 заместитель председателя областной комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Маслакова. - Будет сделано все для того, чтобы ребенок получал знания в легальном образовательном учреждении, например, воскресной школе или православной гимназии, если того требует уклад семьи девочки.
Вместе с этим, проверку того, в каких условиях девочка живет дома и как получает образование, проведет прокуратура.
- Вчера вечером прокурором области в прокуратуру Елецкого района направлено поручение провести проверку условий воспитания и быта девочки, - рассказала GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.
Сейчас прокуратура усматривает в действиях матери девочки, которая знала о ее местонахождении и молчала, злоупотребление родительским правом. 2 сентября, когда директор школы пришла в дом девочки, мать сообщила ей, что ребенок пропал около шести утра, и она не знает, где находится ее дочь. Действия матери правоохранители считают, как минимум, странными. Ведь на поиски ребенка были мобилизованы полицейские, следователи, спасатели и волонтеры, а мать ничего им не говорила. К вечеру вторника на связь вышел отец девочки. Он был крайне возмущен поднятой вокруг исчезновения его дочери шумихой и сообщил, что девочка с ним - жива и здорова.
Напомним, что поиски 8-летней девочки, жительницы села Паниковец Елецкого района, начались утром 2 сентября. Учителя школы, в которую должна была пойти девочка, не увидели ее на школьной линейке и отправились к ребенку домой. Мать девочки заявила педагогам, что не знает, где находится ее дочь. После этого началась поисковая операция, счастливо закончившаяся вчера вечером, когда стало известно, что ребенок находится в Москве вместе с отцом. По предварительным данным, причиной того, что родители решили увезти ребенка в Москву, стало их нежелание отдавать дочь в школу. Семья девочки глубоко верующая и сторонится светского образа жизни.
- Любой ребенок имеет гарантированное государством законное право на получение образования. Его реализацию должны обеспечивать органы образования и родители ребенка. Конечно, мы примем максимальные усилия для того, что девочка села за школьную парту. Проведем беседу с ее родителями, при необходимости окажем психологическую поддержку семье, - рассказала GOROD48 заместитель председателя областной комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Маслакова. - Будет сделано все для того, чтобы ребенок получал знания в легальном образовательном учреждении, например, воскресной школе или православной гимназии, если того требует уклад семьи девочки.
Вместе с этим, проверку того, в каких условиях девочка живет дома и как получает образование, проведет прокуратура.
- Вчера вечером прокурором области в прокуратуру Елецкого района направлено поручение провести проверку условий воспитания и быта девочки, - рассказала GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.
Сейчас прокуратура усматривает в действиях матери девочки, которая знала о ее местонахождении и молчала, злоупотребление родительским правом. 2 сентября, когда директор школы пришла в дом девочки, мать сообщила ей, что ребенок пропал около шести утра, и она не знает, где находится ее дочь. Действия матери правоохранители считают, как минимум, странными. Ведь на поиски ребенка были мобилизованы полицейские, следователи, спасатели и волонтеры, а мать ничего им не говорила. К вечеру вторника на связь вышел отец девочки. Он был крайне возмущен поднятой вокруг исчезновения его дочери шумихой и сообщил, что девочка с ним - жива и здорова.
8 2407
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