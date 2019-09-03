Происшествия
32 минуты назад
Пропавшая в Липецкой области девочка искала защиту в церкви
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Жители села Паниковец рассказали GOROD48 о жизни семьи пропавшей накануне 8-летней Маши Петровой.
2 сентября в селе Паниковец Елецкого района пропала 8-летняя Маша Петрова. Об исчезновении девочки стало известно от педагогов школы села Воронец, куда ходят дети из Паниковца. Маша не пришла на торжественную линейку и учителя отправились к ней домой, чтобы узнать, почему ребенок не пришел в школу. Мать девочки рассказала им, что ее дочь пропала – ушла из дома около половины седьмого утра и не вернулась.
В тот же день начались поиски Маши. В них участвуют полицейские, спасатели МЧС, сотрудники лесной охраны. В Паниковец выехали волонтеры Национального центра помощи из отрядов «Поиск пропавших детей - Липецк», его Елецкого отделения, рязанского отряда «Мещера» и из Москвы. Поисками руководит Следственное управление СК РФ по Липецкой области. По существующей при безвестном исчезновении детей процедуре, еще вчера СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Поисковые партии уже осмотрели берега реки Репец, протекающей возле села, и соседние с ним лесные массивы. Сегодня около трех часов дня начнется прочесывание последнего, еще неосмотренного массива.
Сотрудники Следственного комитета опрашивают всех, кто знаком с семьей Маши Петровой.
Девочку ищут полицейские, спасатели и волонтеры.
Еще не осмотренный лесной массив.
Мы поговорили с жителями Паниковца. То, о чем они рассказали пока не имеет официального подтверждения, поэтому мы предлагаем относиться к изложенному ниже, только как к версии исчезновения Маши.
По словам местных жителей, семья Маши приехала в Паниковец из Брянской области. Родители девочки купили дом через сайт объявлений, и, кажется, их обманули. Дом и усадьба в реальности оказались значительно хуже, чем картинки в Интернете. Деваться семье было некуда, и она решила остаться. Жила семья бедно, выручала только живность – родители Маши содержат птицу и двух коров.
Местные рассказывают, что родители Маши люди работящие, но сильно «подвинутые» на религии. Это сказалось и на их дочери – у девочки, якобы нет никаких документов, в школу она не ходила, вечно носила платок и платья, и держали ее дома в ежовых рукавицах.
- Ребенок был запуганный. У меня самой трое детей. Я просила младшую дочку подружиться с ней, в гости пригласить, - рассказала нам жительница села Светлана. - Она ходила в неопрятной одежде, видно, что от взрослых. Хотела отдать ей вещи старшей дочери , но на контакт с моими детьми она практически не шла.
Впрочем, нам рассказали и о том, что Маша – обычный ребенок и ее, если и наказывали, то за обычные детские шалости. Мать девочки – учительница начальных классов по образованию, а отец знает несколько языков – они научили дочь читать, а вот писать из-за проблем с моторикой она еще не умеет.
Друзей девочка нашла в местной церкви – она сошлась с посещающими ее детьми и от них узнала о другой – светской жизни. Это, как рассказывают жители села, и стало причиной конфликтов Маши, которая хотела жить как остальные дети, с родителями.
Некоторое время назад девочка сбежала из дома и три дня пряталась в церкви. Сельчане рассказывают, что произошло это после того, как девочку избил отец.
Маша три дня прожила на сеновале у церкви.
- Машу и ее родителей возили в полицию, но следов побоев не нашли, - говорят жители села. – После этого Петровы испугались, что у них отнимут дочь.
Буквально накануне исчезновения Маши ее отец неожиданно уезжает в Москву на заработки, а какая-то из местных жительниц видела, как вчера утром мать девочки пошла вместе с ней к автомобильной дороге и вернулась назад одна. Эти, повторимся еще раз официально никак не подверженные данные, дают жителям села повод утверждать, что родители прячут Машу от надзорных органов.
Возможно, истина выяснится уже сегодня - показания матери ребенка сотрудники Следственного комитета намерены проверить с помощью полиграфа.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить ее по телефону +7 910 742 98 27 (дежурный СУ СК России по Липецкой области).
В тот же день начались поиски Маши. В них участвуют полицейские, спасатели МЧС, сотрудники лесной охраны. В Паниковец выехали волонтеры Национального центра помощи из отрядов «Поиск пропавших детей - Липецк», его Елецкого отделения, рязанского отряда «Мещера» и из Москвы. Поисками руководит Следственное управление СК РФ по Липецкой области. По существующей при безвестном исчезновении детей процедуре, еще вчера СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Поисковые партии уже осмотрели берега реки Репец, протекающей возле села, и соседние с ним лесные массивы. Сегодня около трех часов дня начнется прочесывание последнего, еще неосмотренного массива.
Сотрудники Следственного комитета опрашивают всех, кто знаком с семьей Маши Петровой.
Девочку ищут полицейские, спасатели и волонтеры.
Еще не осмотренный лесной массив.
Мы поговорили с жителями Паниковца. То, о чем они рассказали пока не имеет официального подтверждения, поэтому мы предлагаем относиться к изложенному ниже, только как к версии исчезновения Маши.
По словам местных жителей, семья Маши приехала в Паниковец из Брянской области. Родители девочки купили дом через сайт объявлений, и, кажется, их обманули. Дом и усадьба в реальности оказались значительно хуже, чем картинки в Интернете. Деваться семье было некуда, и она решила остаться. Жила семья бедно, выручала только живность – родители Маши содержат птицу и двух коров.
Местные рассказывают, что родители Маши люди работящие, но сильно «подвинутые» на религии. Это сказалось и на их дочери – у девочки, якобы нет никаких документов, в школу она не ходила, вечно носила платок и платья, и держали ее дома в ежовых рукавицах.
- Ребенок был запуганный. У меня самой трое детей. Я просила младшую дочку подружиться с ней, в гости пригласить, - рассказала нам жительница села Светлана. - Она ходила в неопрятной одежде, видно, что от взрослых. Хотела отдать ей вещи старшей дочери , но на контакт с моими детьми она практически не шла.
Впрочем, нам рассказали и о том, что Маша – обычный ребенок и ее, если и наказывали, то за обычные детские шалости. Мать девочки – учительница начальных классов по образованию, а отец знает несколько языков – они научили дочь читать, а вот писать из-за проблем с моторикой она еще не умеет.
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Друзей девочка нашла в местной церкви – она сошлась с посещающими ее детьми и от них узнала о другой – светской жизни. Это, как рассказывают жители села, и стало причиной конфликтов Маши, которая хотела жить как остальные дети, с родителями.
Некоторое время назад девочка сбежала из дома и три дня пряталась в церкви. Сельчане рассказывают, что произошло это после того, как девочку избил отец.
Маша три дня прожила на сеновале у церкви.
- Машу и ее родителей возили в полицию, но следов побоев не нашли, - говорят жители села. – После этого Петровы испугались, что у них отнимут дочь.
Буквально накануне исчезновения Маши ее отец неожиданно уезжает в Москву на заработки, а какая-то из местных жительниц видела, как вчера утром мать девочки пошла вместе с ней к автомобильной дороге и вернулась назад одна. Эти, повторимся еще раз официально никак не подверженные данные, дают жителям села повод утверждать, что родители прячут Машу от надзорных органов.
Возможно, истина выяснится уже сегодня - показания матери ребенка сотрудники Следственного комитета намерены проверить с помощью полиграфа.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить ее по телефону +7 910 742 98 27 (дежурный СУ СК России по Липецкой области).
2 1300
МИРОТВОРЕЦ
Липчанин