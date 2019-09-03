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Следственный комитет распространил ориентировку на пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку

13 2555
#пропавшие без вести
Следственный комитет распространил ориентировку на пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области разыскивается Мария Петрова, 13.01.2011 года рождения, проживающая по адресу: Липецкая область, Елецкий район, село Паниковец.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 2 сентября примерно в 06.30 девочка ушла из своего дома при неустановленных обстоятельствах и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Следователями СКР организованы поисково-спасательные мероприятия с участием сотрудников ОМВД России по Елецкому району, волонтёров Липецкой общественной организации "Поиск пропавших детей", а также общественных добровольцев

Следственные органы обращаются к гражданам, располагающим сведениями о пропавшем ребёнке, с просьбой о содействии.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить ее по телефону 89107429827 (дежурный СУ СК России по Липецкой области)

13 2555
#пропавшие без вести

Комментарии (13)

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BLOOD_JO

19 минут назад
Ужас, Я ТОЖЕ ЗАМЕТИЛ.
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Город 48

24 минуты назад
Хоть бы нашлась живой и невредимой.
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лена

48 минут назад
так ведь было написано, что мать встала утром, а девочки не было, значит уйти она могла ночью,когла все спали, а не в 6 утра, когда обнаружили
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Провославный

54 минуты назад
вздохнул ,че дальше то?
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Патриот

сегодня, 11:24
Молитва -движущая сила. Молится нужно и делать дела.
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да

сегодня, 11:20
Ребенок на фото плачет. Почему? Девочка ,вернись.
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 11:20
Православные, Не несите чушь!!! ИСКАТЬ НАДО!!!! Родителей трясти, опросить соседей... Найти надо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
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Православные

сегодня, 11:15
Давайте сейчас вместе помолимся за Р . Б. отроковицу Марию.Хотябы вздохните перед Богом за деточку.
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Справедливый

сегодня, 11:14
Подключите "Лиза Алерт" Там народу много. Чем больше людей, тем быстрее найдете. Волонтеры из других городов тоже неравнодушны к детям!
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Ужас

сегодня, 11:13
На фото девочка как будто плачет
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