Следственный комитет распространил ориентировку на пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области разыскивается Мария Петрова, 13.01.2011 года рождения, проживающая по адресу: Липецкая область, Елецкий район, село Паниковец.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 2 сентября примерно в 06.30 девочка ушла из своего дома при неустановленных обстоятельствах и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Следователями СКР организованы поисково-спасательные мероприятия с участием сотрудников ОМВД России по Елецкому району, волонтёров Липецкой общественной организации "Поиск пропавших детей", а также общественных добровольцев

Следственные органы обращаются к гражданам, располагающим сведениями о пропавшем ребёнке, с просьбой о содействии.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить ее по телефону 89107429827 (дежурный СУ СК России по Липецкой области)