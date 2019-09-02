Автопробег добровольных пожарных из Эстонии встретили в Липецкой области

В эти выходные в Липецке и Ельце побывали участники автопробега Таллин – Иркутск — Таллин. В путь пожарные-добровольцы из соседней с Таллинм деревни Хююру отправились еще 12 июля. В начале августа они приехали в Иркутск, где проходил на первый международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований, а на обратном пути заглянули в Липецкую области.

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Шестеро эстонских пожарных-добровольцев путешествуют на автомобиле «КамАЗ» с пожарной окраской, оснащенном крюковой мультилифтовой системой погрузки кузова. Обычно машина перевозит пожарный насос и другое оборудование, а для поездки ее превратили в жилой модуль.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в Липецке эстонцам провели экскурсию по музею пожарного дела Главного управления МЧС, а в Ельце начальник 10-й пожарно-спасательной части Денис Прохоров показал гостям каланчу, возвышающуюся над пожарным депо, а также мемориальную доску с надписью: «Братьям Валуйским Николаю и Дмитрию – первым пожарным и спасателям Ельца. Потомки». Добровольным огнеборцам поведали о первых спасателях, которые основали при своем кожевенном заводе добровольную пожарную команду, превосходно оснащенную для того времени. Рассказали, что именно елецкие купцы-кожевники братья Валуйские, в 1865 году построили деревянную каланчу, которую впоследствии заменили на каменную. Гости побывали во всех помещениях старейшего пожарного депо и даже поднялись на знаменитую каланчу, а также посмотрели современную технику, которая имеется на вооружении елецких пожарных.



