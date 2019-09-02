Работники цирка: «Липчанка, пострадавшая от нападения льва, была нетрезвой»

Женщина уверяла под видеозапись, что не имеет претензий к работникам цирка и благодарила их за спасение жизни и также отказалась от прохождения освидетельствования на наличие алкоголя в крови





Свою точку зрения на произошедшее представили редакции работники цирка-шапито «Арена Ягуар».



Пол словам заместителя директора цирка Валерия Жилина, женщина пришла в цирк с ребенком с небольшим опозданием.



- Еще проходя мимо администратора, на входе, он почувствовал от нее запах спиртного, и спросил, все ли с ней в порядке, на что она заверила, что никаких проблем нет, - говорит Валерий Жилин. – Затем во время антракта администратор еще раз поинтересовался, как она себя чувствует, и все ли в порядке, на что та ответила, что все полном порядке. Но уже во время представления после антракта администратор заметила, как женщина что-то распивала, достав из сумочки. Администратор подошел к ней и предупредил, что спиртное распивать в цирке категорически запрещено. Через какое-то время женщина вышла из шатра во время первого номера второго отделения, покинула территорию цирка и присела на лавочку курить. А затем и вовсе куда-то исчезла. До окончания представления ее не было. А дочка оставаться в цирке с администратором. У нее спрашивали: "Где твоя мама", на что девочка отвечала, что мама ушла и она не может ее найти. Свой адрес она не знала. Минут через 20 после окончания представления, к замдиректора подбежал дрессировщик и сказал, что произошло ЧП. Сотрудник ответственный за хищника находился рядом с вольерами и осматривал животных после представления подготавливая их для перемещения в вольеры предназначенные для транспортировки животных в крытых фурах на протяжении гастролей. В этот момент он услышал шум обратив внимание на который увидел неизвестную ему женщину, которая проникла на территорию цирка находящуюся "вне поля зрения". Данное место откуда она проникла не предполагает проникновения посторонних людей на территорию цирка так как оно огорожено металлическим забором на котором располагается табличка с предупредительной надписью "Осторожно, хищники!" а также завешено баннером. Он бросился в ее сторону, чтобы отвести ее от вольера, но так как вольер длиной 9 метров, лев успел нанести женщине удар лапой.



Работники цирка, по словам замдиректора, с первых секунд стали оказывать ей помощь, вызвали «скорую» и сопровождали до самой больницы. Также администрация цирка, созвонившись с родными, доставила домой дочку пострадавшей.



В больнице, на предложение пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя, женщина от этого отказалась в письменном виде (документ имеется в редакции, прим. Gorod48). Она отказалась от всех претензий к работникам цирка. Более того, на видеокамеру благодарила их за спасение жизни, за оказание помощи.



- Женщину навещали в больнице работники цирка ежедневно. Никаких предпосылок к предъявлению претензий не было. Расследование инцидента проводит отдел полиции №8 Липецка, и в деле есть все свидетельские показания, - говорит заместитель директора цирка.



Как сообщал GOROD48, 25 августа, на 25-летнюю липчанку в цирке было совершено нападения ягуара. Как выяснилось на самом деле - льва, но это не так уж важно.Свою точку зрения на произошедшее представили редакции работники цирка-шапито «Арена Ягуар».Пол словам заместителя директора цирка Валерия Жилина, женщина пришла в цирк с ребенком с небольшим опозданием.- Еще проходя мимо администратора, на входе, он почувствовал от нее запах спиртного, и спросил, все ли с ней в порядке, на что она заверила, что никаких проблем нет, - говорит Валерий Жилин. – Затем во время антракта администратор еще раз поинтересовался, как она себя чувствует, и все ли в порядке, на что та ответила, что все полном порядке. Но уже во время представления после антракта администратор заметила, как женщина что-то распивала, достав из сумочки. Администратор подошел к ней и предупредил, что спиртное распивать в цирке категорически запрещено. Через какое-то время женщина вышла из шатра во время первого номера второго отделения, покинула территорию цирка и присела на лавочку курить. А затем и вовсе куда-то исчезла. До окончания представления ее не было. А дочка оставаться в цирке с администратором. У нее спрашивали: "Где твоя мама", на что девочка отвечала, что мама ушла и она не может ее найти. Свой адрес она не знала. Минут через 20 после окончания представления, к замдиректора подбежал дрессировщик и сказал, что произошло ЧП. Сотрудник ответственный за хищника находился рядом с вольерами и осматривал животных после представления подготавливая их для перемещения в вольеры предназначенные для транспортировки животных в крытых фурах на протяжении гастролей. В этот момент он услышал шум обратив внимание на который увидел неизвестную ему женщину, которая проникла на территорию цирка находящуюся "вне поля зрения". Данное место откуда она проникла не предполагает проникновения посторонних людей на территорию цирка так как оно огорожено металлическим забором на котором располагается табличка с предупредительной надписью "Осторожно, хищники!" а также завешено баннером. Он бросился в ее сторону, чтобы отвести ее от вольера, но так как вольер длиной 9 метров, лев успел нанести женщине удар лапой.Работники цирка, по словам замдиректора, с первых секунд стали оказывать ей помощь, вызвали «скорую» и сопровождали до самой больницы. Также администрация цирка, созвонившись с родными, доставила домой дочку пострадавшей.В больнице, на предложение пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя, женщина от этого отказалась в письменном виде (документ имеется в редакции, прим. Gorod48). Она отказалась от всех претензий к работникам цирка. Более того, на видеокамеру благодарила их за спасение жизни, за оказание помощи.- Женщину навещали в больнице работники цирка ежедневно. Никаких предпосылок к предъявлению претензий не было. Расследование инцидента проводит отдел полиции №8 Липецка, и в деле есть все свидетельские показания, - говорит заместитель директора цирка.