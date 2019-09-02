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Работники цирка: «Липчанка, пострадавшая от нападения льва, была нетрезвой»

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#нападение #лев #цирк
Работники цирка: «Липчанка, пострадавшая от нападения льва, была нетрезвой»

Женщина уверяла под видеозапись, что не имеет претензий  к работникам цирка и благодарила их за спасение жизни и также отказалась от прохождения  освидетельствования на наличие алкоголя в крови

Как сообщал GOROD48, 25 августа, на 25-летнюю липчанку в цирке было совершено нападения ягуара. Как выяснилось на самом деле - льва, но это не так уж важно. 

Свою точку зрения на произошедшее представили редакции работники цирка-шапито «Арена Ягуар».

Пол словам заместителя директора цирка Валерия Жилина, женщина пришла в цирк с ребенком с небольшим опозданием. 

- Еще проходя мимо администратора, на входе, он почувствовал от нее запах спиртного, и спросил, все ли с ней в порядке, на что она заверила, что никаких проблем нет, - говорит Валерий Жилин. – Затем во время антракта администратор еще раз поинтересовался, как она себя чувствует, и все ли в порядке, на что та ответила, что все полном порядке.  Но уже во время представления после антракта администратор заметила, как женщина что-то распивала, достав из сумочки. Администратор подошел к ней и предупредил, что спиртное распивать в цирке категорически запрещено. Через какое-то время женщина вышла из шатра во время первого номера второго отделения, покинула территорию цирка и присела на лавочку курить. А затем и вовсе куда-то исчезла. До окончания представления ее не было. А дочка оставаться в цирке с администратором. У нее спрашивали: "Где твоя мама", на что девочка отвечала, что мама ушла и она не может ее найти. Свой адрес она не знала. Минут через 20 после окончания представления, к замдиректора подбежал дрессировщик и сказал, что произошло ЧП. Сотрудник ответственный за хищника находился рядом с вольерами и осматривал животных после представления подготавливая их для перемещения в вольеры предназначенные для транспортировки животных в крытых фурах на протяжении гастролей. В этот момент он услышал шум обратив внимание на который увидел неизвестную ему женщину, которая проникла на территорию цирка находящуюся "вне поля зрения". Данное место откуда она проникла не предполагает проникновения посторонних людей на территорию цирка так как оно огорожено металлическим забором на котором располагается табличка с предупредительной надписью "Осторожно, хищники!" а также завешено баннером. Он бросился в ее сторону, чтобы отвести ее от вольера, но так как вольер длиной 9 метров, лев успел нанести женщине удар лапой.

Работники цирка, по словам замдиректора, с первых секунд стали оказывать ей помощь, вызвали «скорую» и сопровождали до самой больницы. Также администрация цирка, созвонившись с родными, доставила домой дочку пострадавшей. 

В больнице, на предложение пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя, женщина от этого отказалась в письменном виде (документ имеется в редакции, прим. Gorod48). Она отказалась от всех претензий к работникам цирка. Более того, на видеокамеру благодарила их за спасение жизни, за оказание помощи.  

- Женщину навещали в больнице работники цирка ежедневно. Никаких предпосылок к предъявлению претензий не было. Расследование инцидента проводит отдел полиции №8 Липецка, и в деле есть все свидетельские показания, - говорит заместитель директора цирка. 

69 3894
#нападение #лев #цирк

Комментарии (69)

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дама

1 минуту назад
покурить успела?
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Такая молодая,

1 минуту назад
а уже алкоголичка и бреховка!
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Гостья 2

4 минуты назад
Однако. Это как это на ее месте мог быть любой? Нормальный трезвый не был бы. Уверяю вас. И правильно пишут, если бы малышка маму искать бы пошла? А следующий раз она пьяная ребенка на речку поведет, или в лес за грибами. Кого оправдывает те? И кстати за рулём не за рулём, если претензии предъявляет будь добра доказать, что сама в адеквате была. Как подумаешь, что ребенок ,оставшись один куда нибудь забрел бы. Ужас. Опека АУ
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Animal planet

4 минуты назад
Нужно было всех пришедших в цирк перекусать и их высерков,чтобы не ходили и не поощеряли жестокость по отношению к животным
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сверхчеловек

5 минут назад
Перри Мэйсон,
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Гостья

9 минут назад
Да по первой статье, где пострадавшая предъявляла претензии и говорила что ее ягуар покалечил, было понятно что что то не то. Зачем так близко подходить к клетке. Да и не видно было, что клетки с хищниками стояли бы на улице в открытом доступе. Куда залезла? Ну а вообще адекватный человек если и подойдёт к клетке, так на безопасное расстояние. А по ее рассказу, она присела отдохнуть ,а тут то ее ягуар ( который оказался львом) ее и достал. Хочется спросить, какого хера поперлась с ребенком в цирк пьяная? И как вообще оставила ребенка одного в самом цирке, ей трудно было сидеть 3 часа, а ребенку не трудно? В предыдущей статье такие претензии предъявляла к цирку, а тут сразу претензий не имею. Да все ясно нормальный взрослый к клетке близко не подойдёт, а если бы ее ребенок маму искать пошел бы. Господи, совсем мамашки скатились
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Соседка

11 минут назад
Жалеть надо льва и ребёнка. Эта пьяньчужка такое вытворяет как глаза зальёт! Небось, сама полезла в клетку с дурных глаз.
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не собутыльница, а сверхчеловек

15 минут назад
Перри Мэйсон,
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не пьянь , а сверхчеловек

16 минут назад
Перри Мэйсон,
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вперед

16 минут назад
Срочно все едем в Саратов ловить циркачей вместе с их бешеным львом !
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