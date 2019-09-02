В Липецке ягуар в цирке напал на зрительницу

25-летняя женщина получила серьезные травмы

Пострадавшая находится уже неделю в больнице. Сейчас она немного пришла в себя, и решила придать случившееся огласке.



- Сначала было не до чего. Шок, потеря сознания, страх, больница, - рассказывает Алена.



– Это случилось 25 сентября. Я с дочкой пошла в цирк у «Звездного». Цирк «Арена Ягуар». Представление трехчасовое. Уже ближе к концу, в шестом часу вечера я вышла из шатра, так как три часа сидеть тяжело. Естественно, вышла ненадолго, и не на улицу, а чуть в сторону от входа в сам шатер. Я даже не видели ничего, что там клетки стоят. И тут перед лицом мохнатая лапа, удар… И я ничего не помню. Была оглушена. Только потом помню, меня пытается какой-то тигр подтянуть к клетке. Опять теряю сознание. Помню, как везут в больницу, я хриплю: «Отвезите дочку домой!». Всё. Потом прихожу в себя вся перебинтованная.



По словам Алены, наутро к ней в больницу пришли представители цирка. Дрессировщик рассказал, что увидел, когда ягуар уже подтаскивал Алену к клетке и он стал поливать его из «кёрхера». Так он спас женщину.



- Работники цирка просили меня не обращаться в полицию, обещали оплатить все лечение, оказать любую помощь. Я попросила справки на животное, что оно не бешеное. Мне принесли справку на ягуара, что он здоров. И все. Циркачи вообще потом исчезли, а сейчас они уже гастролируют в Саратове. Посмотрите на мое лицо. Я чуть не потеряла глаз, спасибо врачи спасли его. Порвана щека. Мне теперь нужна косметическая операция. Кто мне это оплатит? А циркачи – исчезли, хоть и обещали помочь. Более того, по телефону стали мне говорить, что сделают меня виноватой во всем...



По словам Алены, в полицию ей пришлось звонить самой. Ее уже опросил следователь. Началась проверка.





