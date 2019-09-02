Происшествия

10 минут назад

В Липецке ягуар в цирке напал на зрительницу

1 381
#нападение #ягуар #цирк #
В Липецке ягуар в цирке напал на зрительницу

25-летняя женщина получила серьезные травмы

Пострадавшая находится уже неделю в больнице. Сейчас она немного пришла в себя, и решила придать случившееся огласке.

  - Сначала было не до чего. Шок, потеря сознания, страх, больница, - рассказывает Алена.

– Это случилось 25 сентября. Я с дочкой пошла в цирк у «Звездного». Цирк «Арена Ягуар». Представление трехчасовое. Уже ближе к концу,  в шестом часу вечера я вышла из шатра, так как три часа сидеть тяжело.  Естественно, вышла ненадолго, и не на улицу, а чуть в сторону от входа в сам шатер. Я даже не видели ничего, что там клетки стоят. И тут перед лицом мохнатая лапа, удар… И я ничего не помню. Была оглушена. Только потом помню, меня пытается какой-то тигр подтянуть к клетке. Опять теряю сознание. Помню, как везут в больницу, я хриплю: «Отвезите дочку домой!». Всё. Потом прихожу в себя вся перебинтованная.

По словам Алены, наутро к ней в больницу пришли представители цирка. Дрессировщик рассказал, что увидел, когда ягуар уже подтаскивал Алену к клетке и он стал поливать его из «кёрхера». Так он спас женщину.

- Работники цирка просили меня не обращаться в полицию, обещали оплатить все лечение, оказать любую помощь. Я попросила справки на животное, что оно не бешеное. Мне принесли справку на ягуара, что он здоров. И все. Циркачи вообще потом исчезли, а сейчас они уже гастролируют в Саратове. Посмотрите на мое лицо. Я чуть не потеряла глаз, спасибо врачи спасли его. Порвана щека. Мне теперь нужна косметическая операция. Кто мне это оплатит? А циркачи – исчезли, хоть и обещали помочь. Более того, по телефону стали мне говорить, что сделают меня виноватой во всем... 

По словам Алены, в полицию ей пришлось звонить самой. Ее уже опросил следователь. Началась проверка.


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
1 381
#нападение #ягуар #цирк #

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

***

1 минуту назад
25 сентября? Это в прошлом году? или 25 августа?
ответить

Еще в рубрике

В Липецке сгорел автомобиль
#пожар #автомобиль
14
В Липецке сгорел автомобиль

вчера, 22:50

Происшествия
Волонтеры ищут родственников обнаруженного на вокзале мужчины
#поиск
7
Волонтеры ищут родственников обнаруженного на вокзале мужчины

вчера, 22:06

Происшествия
В Ельце горело здание XIX века
#Пожар
13
В Ельце горело здание XIX века

вчера, 19:10

Происшествия
В квартире на Соколе произошло задымление
#Пожар
5
В квартире на Соколе произошло задымление

вчера, 18:42

Происшествия
Частные собственники разбили машину у поля с подсолнухами в Липецком районе
#нападение #хулиганство
189
Частные собственники разбили машину у поля с подсолнухами в Липецком районе

вчера, 16:54

Происшествия
Известный комментатор обратился к Путину из-за изнасилования липецкой волейболистки полицейскими
#изнасилование #полиция #Анапа
166
Известный комментатор обратился к Путину из-за изнасилования липецкой волейболистки полицейскими

вчера, 11:15

Происшествия