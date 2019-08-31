Экономика

55 минут назад

У липчан выросли и доходы, и расходы

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#статистика #доходы населения
У липчан выросли и доходы, и расходы
206 203 000 000 рублей составили денежные доходы населения Липецкой области в первом полугодии — это на 7,7% больше, чем год назад. В расчете на душу населения денежные доходы составили 30 040 рублей и увеличились на 8,3% относительно I полугодия 2018 года. При том реальные денежные доходы увеличились на 1,6%. 

Потребительские расходы населения, по предварительным данным оценивались в 173 200 000 000 рублей, что на 8,2% больше I полугодия 2018 года. В расчете на душу населения потребительские расходы составили 25 232 рубля в месяц и по сравнению с прошлогодним увеличились на 8,8%. 

В структуре денежных расходов традиционно наибольшая часть приходилась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). В I полугодии 2019 года на эти цели было израсходовано 84% всех доходов, сообщает Липецкстат. 

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#статистика #доходы населения

Комментарии (2)

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василий

6 минут назад
Хватит болтать глупости о том, что выросли доходы. Прибавят пенсию на 1 тыс. рублей, тут же разными путями отнимают 2-3 тыс. руб. .Теперь судите сами, вроде и выросли доходы, а вроде и нищаем...
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Да неужели !

23 минуты назад
Дождались мощного экономического рывка ,Беспрецедентентного роста зарплат!, Ой слава великому Путину !,Да слава великой едресне!( Чтобы вы сдохли гады!).
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