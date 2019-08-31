У липчан выросли и доходы, и расходы

206 203 000 000 рублей составили денежные доходы населения Липецкой области в первом полугодии — это на 7,7% больше, чем год назад. В расчете на душу населения денежные доходы составили 30 040 рублей и увеличились на 8,3% относительно I полугодия 2018 года. При том реальные денежные доходы увеличились на 1,6%.



Потребительские расходы населения, по предварительным данным оценивались в 173 200 000 000 рублей, что на 8,2% больше I полугодия 2018 года. В расчете на душу населения потребительские расходы составили 25 232 рубля в месяц и по сравнению с прошлогодним увеличились на 8,8%.



В структуре денежных расходов традиционно наибольшая часть приходилась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). В I полугодии 2019 года на эти цели было израсходовано 84% всех доходов, сообщает Липецкстат.



