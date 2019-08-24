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сегодня, 09:52
Савченко заявила о начале украинизации России
Она убеждена, что еще немного – и россияне начнут понимать украинский язык
Депутат Верховной рады VII созыва Надежда Савченко заявила, что начался процесс украинизации России.
Она убеждена - вскоре жители РФ будут хорошо понимать украинский язык, поскольку отечественные телеканалы постоянно транслируют выступления украинских политиков, сообщает РИА Новости. Савченко отметила, что ее выступления, где она говорит по-украински, не переводятся на русский, а сопровождаются субтитрами.
"Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать – как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть, украинский язык звучит в российских эфирах", - сказала Савченко.
Таким образом, русские и украинцы в целом стали лучше понимать друг друга, подчеркнула депутат.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине. По его словам, депутаты парламента могут говорить на том языке, который им удобен.
Она убеждена - вскоре жители РФ будут хорошо понимать украинский язык, поскольку отечественные телеканалы постоянно транслируют выступления украинских политиков, сообщает РИА Новости. Савченко отметила, что ее выступления, где она говорит по-украински, не переводятся на русский, а сопровождаются субтитрами.
"Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать – как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть, украинский язык звучит в российских эфирах", - сказала Савченко.
Таким образом, русские и украинцы в целом стали лучше понимать друг друга, подчеркнула депутат.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине. По его словам, депутаты парламента могут говорить на том языке, который им удобен.